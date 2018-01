«Me gustaría que viniera un central experimentado y un banda izquierda»

Josico reconoció ayer que tras la lesión de Primi, que estará un mes de baja, ha pedido a la comisión deportiva un central. Además, desea contar con un hombre de banda izquierda y en ello está trabajando el director deportivo Jorge Cordero. «Estoy contento con lo que tengo, pero tras lesión de Primi me gustaría que viniera un central experimentado. ¿Un lateral zurdo? No. Está cubierto con Adrián Jiménez y Edu Albacar». Cuando se le pregunto por la llegada de Josan, un extremo diestro, en lugar de José Fran (en el Hércules), zurdo, dijo: «Son cosas que te da el mercado. José Fran quizás no terminó de cerrarse o fue caro. Quitando a Javi Flores, no tenemos a nadie más para jugar ahí».