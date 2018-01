Este Elche es una ruina

Un gol del jugador del Sabadell Jeremy, en el minuto 89, deja helado a un Elche que comienza el año con una derrota y, lo que es peor, demostrando que no juega a nada. La afición franjiverde terminó despidiendo a sus jugadores con una sonora bronca y gritanto «¡Sepulcre, fuera de Elche!», «¡directiva dimisión!» o «¡jugadores mercenarios!».

El Elche de la primera parte fue plano ante el orden de un Sabadell que supo siempre a lo que jugaba. Los ilicitanos apenas llegaron a la meta rival, estuvieron inseguros en defensa, el centro del campo no funcionó, y arriba, nada de nada.

Tras el descanso, mejoró un poco el equipo ilicitano, pero siempre se mostró muy previsible. Además el técnico se volvió a equivocar en los cambios y no fue capaz de darle una marcha más a los suyos. Para colmo de males, cuando el empate era el mal menor, llegó el gol de los arlequinados en el minuto 89. Un golpe muy duro para empezar la segunda vuelta y la sensación de que este equipo va a menos y que la llegada de Josico no sólo no ha mejorado al equipo, sino que lo ha llevado a un auténtico laberinto del que va a ser difícil salir.