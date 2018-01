Cabalgata hacia la esperanza

Josico cita a 21 jugadores, cuatro de ellos del filial Edu Albacar es seria duda y Jony debuta como franjiverde.

El Elche inicia hoy la segunda vuelta del campeonato recibiendo en el Martínez Valero (17 horas) a la UE Sabadell con el deseo de dar continuidad a la victoria lograda ante el Olot (2-1) antes de Navidad y, de esta forma, despejar todas las dudas que el equipo de Josico ha ido acumulando en los útimos duelos y que lo llevaron al cuarto puesto de la clasificación.

La imagen dada ante los olotenses fue bastante mala, pese al triunfo, y la afición despidió a los suyos con pitos. De ahí que sea necesario hoy ganar más que nunca para espantar a los fantasmas y poder seguir creciendo como equipo de cara a un segundo período de la Liga en la que está en juego el retorno a Segunda División.

El preparador franjiverde ha aprovechado el parón navideño para recuperar físicamente a sus jugadores con una mini pretemporada en la que también se ha insistido en el tipo de fútbol que quiere poner en práctica, en el que la solidez defensiva debe ser clave a la hora de manejar los encuentros. Conscientes de que con una portería a cero el triunfo estará más cerca, ya que adelante hay jugadores desequilibrantes capaces de hacer goles en cualquier momento.

Josico tiene inicialmente ante el Sabadell tres bajas médicas. No podrá contar con Primi, quien estará un mes de baja por una lesión en la rodilla; ni con el ecuatoriano Corozo, que continúa recuperándose de una intervención; ni tampoco con el recién llegado Josan, con una sobrecarga en el recto anterior. A ellos se podría unir Edu Albacar, con unas molestias en la rodilla. El catalán está practicamente descartado y salvo sorpresa no jugará.

Manuel e Iván Sánchez también serán bajas, ya que deberán cumplir sanción federativa. El centrocampista, por acumulación de amonestaciones, y el extremo, tras ser expulsado por insultar al banquillo rival en el partido frente al Olot. Le cayeron tres encuentros.

Sí podrá disponer de Golobart y Sory Kaba, con distintos problemas físicos durante la semana. No obstante, Josico ha citado a todos los jugadores disponibles, entre ellos a Javi López, Vázquez, Valor y Samba del filial. En total a 21 jugadores y horas antes del partido facilitará la convocatoria definitiva.

El once inicial estará formado por José Juan; Tekio, Gonzalo Verdú, Golobart, Edu Albacar o Adrián Jiménez; Jony Ñíguez, Benktib; Collantes, Nino, Javi Flores y Benja. En el doble pivote Benktib estará acompañado por el ilicitano Jony, que tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta del primer equipo franjiverde que lucieron su padre, Boria, y su hermano, Aarón.



La respuesta de la afición

Todos los niños menores de 14 años podrán entrar gratis, aunque será obligatorio recoger una invitación en las taquillas del estadio. Los abonados podrán disfrutar de una oferta de 2 por 1 en entradas. Dos localidades en Fondos, 10 euros; en Preferencia, 20 euros; y en Tribuna, 30 euros.