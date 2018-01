Josico: "¿José Fran? No acabó de cerrarse o era caro"

El preparador destaca la solidez defensiva del Sabadell y tiene claro que deberán tener paciencia para sumar los tres puntos.

Josico, técnico del Elche, ha confesado esta mañana que el equipo "llega bien" al primer partido del año ante el Sabadell (Sábado, 17 horas) tras realizar una minipretemporada en la que "hemos cargado las baterías". El preparador dice estar contento y convencido de sumar los tres puntos, pero no esconde que el conjunto arlequinado es complicado de superar. "Si me dices un rival al que no quiero enfrentarme en la primera jornada de Liga o después de un parón te digo el Sabadell. Si bien no es un rival que te vaya a robar el balón y nos vaya a mover mucho pero transmite una gran seguridad defensiva. Tenemos que madurar bien el partido para poder superarlos porque son muy rocosos. Tendremos que tener un partido lúcido". Después de casi dos semanas de entrenamiento "espero que podamos ver lo que se ha trabajado, un buen Elche y la afición disfrute con su equipo. El equipo va creciendo y lo importante es llegar fresco al mes de mayo, fecha en la que decide todo. Estamos en el grupo más complicado de los cuatro y aquí todo el mundo quiere ganar".

Sobre Jony y Jonan, refuerzos del mercado de invierno, ha señalado que el primero "se ha integrado muy bien, conoce el grupo y la categoría y nos va a hacer crecer. Josan, que está lesionado, se irá incorporando y poco a poco entrará en dinámica. Eran jugadores codiciados por equipos que luchan por el ascenso y estoy contento con ellos".

El técnico ha reconocido que José Fran, que ha terminado en el Hércules por motivos económicos, era un futbolista que estaba en su lista ya que desea un hombre de banda izquierda. "Andábamos buscando un jugador como él por banda izquierda. No acabó de cerrarse o era caro. Habrá que preguntarle a la dirección deportiva".

Con relación a la salida de Diego Benito y Peris ha comentado que "son cosas del fútbol" después de destacar la profesionalidad de ambos. "Me gusta jugar con un doble pivote y me viene bien el cambio que hemos realizado en la plantilla", ha señalado antes de recordar que ha pedido un interior izquierda y un central experimentado en el mercado invernal.