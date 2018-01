El IVF, en el ojo del huracán tras anunciarse que el proceso de venta del Elche se aplaza

El anuncio de que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha aplazado la decisión sobre el proceso de venta del Elche hasta después de la junta general ordinaria de accionistas del club ilicitano, prevista para el próximo 5 de febrero, no ha sentado nada bien en el entorno franjiverde. Nada más publicarse en informacion.es dicha noticia se reflejaba dicho malestar en las redes sociales.

El grupo de pequeños accionistas "Regeneración ECF" catalogaba de "vergüenza" dicho aplazamiento. Argumentaba de esta manera su calificativo: "Si el que se ha presentado a la subasta lo ha hecho ofreciendo una garantía (el estadio), la solución no es demorar el resultado de la subasta a febrero sino dictaminar que no cumple las condiciones y que la misma quede desierta". Entienden desde Regeneración que "según las bases reguladoras del proceso de venta del crédito hay cinco días hábiles para la apertura del sobre A; otros cinco días hábiles para la valoración de ofertas; y otros cinco para la adjudicación. Y una vez otorgado, el adjudicatario tiene cinco días para presentar el aval bancario. Si el día siete de febrero se firma ante Notaría alguien se está saltando los plazos que figuran en las bases"

No obstante, Manuel Illueca, director general del IVF, salía al paso y confesaba que "aquí no se demora nada. Se cumplen escrupulosamente los plazos previstos. La firma de la operación, de producirse, se hará ante notario dos días después de la junta general de accionistas. En ese momento, el Elche tendrá que aportar el precio, el aval y las garantías comprometidas en la oferta". El dirigente autonómico aclara que "la adjudicación no se ha producido todavía. Hoy hemos conocido la información contenida en el sobre A. Hay tres días para subsanar errores, cinco días para baremar, y, otros tantos, para notificar... Cumpliendo rigurosamente los plazos nos vamos al día 7".

Desde Valencia se insiste en que la Generalitat "ha evitado que desaparezca el Elche" con toda lo que ha trabajado en este asunto. Entiende que es inminente la decisión del Tribunal General de la Unión Europea y si esto pilla al club sin aval y toda la maquinaria en marcha para conseguirlo, el futuro del club ilicitano sería muy negro. "Considera que llevar a José Sepulcre a poner el aval es un éxito", dice.