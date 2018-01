Iván Calero: "Es clave no encajar tantos goles"

El lateral franjiverde Iván Calero ha confesado esta mañana, en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero, que el equipo llega "con muchas ganas para superar a un rival como el Sabadell que lleva varios partidos sin perder y que está muy bien trabajado. Defensivamente son un conjunto muy sólido y el partido se presenta complicado, pero vamos a intentar afrontarlo con nuestras armas para llevarnos los tres puntos. Nos vamos a dejar todo en el campo". El madrileño tiene claro que "si somos capaces de tener el balón al final lograremos los tres puntos".

El futbolista reconoce que "la victoria ante el Olot nos da una tranquilidad necesaria para afrontar el duelo ante el Sabadell" e insiste en la idea de que hay que ir partido a partido para al final conseguir el objetivo. Eso es lo que nos va a llevar a esa regularidad que ha faltado en la primera vuelta. Es clave no encajar tantos goles y si partes de la portería a cero será más fácil ganar ya que contamos con jugadores desequilibrantes arriba".

Calero asume que "poco a poco vamos viendo lo que quiere el entrenador de nosotros y en casa la idea es tener el balón, ser dominantes en el juego y ser capaces sumar los tres puntos. Pienso que en cuanto nos adaptemos a sus ideas iremos a más".

Sobre la llegada de Jony y Josan ha confesado: "El vestuario está muy abierto y sabemos que puede venir gente en invierno. Josan es un buen refuerzo. ¿Si me preocupa? Yo soy lateral y él viene como extremo. Ahora me siento más lateral que extremo, aunque es el entrenador es el que decide". Finalmente Iván Calero ha reconocido que no esperaba la marcha de Diego Benito porque a su juicio "es un gran futbolista".