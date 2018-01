El extremo Josan llega lesionado y Diego Benito se va al Cartagena

El extremo crevillentino Josan ha llegado lesionado al Elche. Tras los oportunos reconocimientos médicos realizados ayer, se comprobó que el segundo refuerzo de invierno del Elche sufre una sobrecarga en el recto anterior y no podrá debutar el sábado en el duelo en el que el equipo franjiverde se mide al Sabadell en el Martínez Valero (17 horas).

Según fuentes del club ilicitano, tanto el Elche como el jugador han llegado a un acuerdo para que su contrato no entre en vigor hasta que no reciba el alta médica, momento en el que será presentado de manera oficial como futbolista franjiverde. El retraso puede ser de dos semanas y Josico no podrá utilizarlo durante ese período de tiempo.

El que sí podrá vestir este fin de semana la camiseta del Cartagena es Diego Benito. El centrocampista madrileño se desvinculó ayer por la mañana del Elche, club que «le agradece la profesionalidad durante su etapa franjiverde y le desea suerte en su carrera».

Uno de los pocos «jugones» del centro del campo del Elche se va a reforzar a uno de los mejores equipos del grupo IV de la Segunda B. Ha firmado por una campaña y una segunda condicionada a dar el salto a la categoría de plata. Ayer por la tarde ya entrenó.

Desde la llegada de Josico al banquillo franjiverde, perdió el protagonismo que había comenzando a tener con Vicente Mir como técnico del Elche y se vio obligado a dejar el club al comprobar que iba a tener muy pocos minutos en la segunda vuelta del campeonato.