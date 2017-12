Josico: «Es un año crucial para ascender, pido paciencia a la afición y pasar unidos este mal momento del club»

El técnico manchego aspira a devolver al Elche CF a Segunda A. Sus primeros cuatro partidos se han saldado con tres empates y un triunfo.

¿Cómo ha llegado la plantilla después del descanso de Navidad?

Los chicos han venido bien. Terminamos un poco justos de gasolina y las vacaciones nos han venido bien para desconectar. Después de la última victoria las cosas se ven de forma diferente. Ahora toca cargar el depósito porque tenemos cuatro meses intensos, pero vamos por el buen camino.

¿Esperaba conseguir mejores resultados que los lleva cuando cogió el equipo?

Ningún rival (Mestalla, Lleida, Hércules y Olot) ha sido superior a nosotros. Por ocasiones, hemos merecido algo más, pero el fútbol se trata de meter goles. El equipo ha mejorado bastante defensivamente. Ahora falta dominar el balón y ser un conjunto difícil de superar. Llevamos 18 goles en contra, que son muchos para estas alturas de Liga. Lo que quiero es solidez y, con la pegada que tenemos, los goles van a llegar y los triunfos llegarán. No podemos recibir tantos goles. Hay que encontrar una seguridad y un equilibrio. Tenemos que encajar menos y ya nos crean menos ocasiones.

Comienza la segunda vuelta y llega el momento de la verdad...

El momento de la verdad llegará a partir del 13 de mayo, si somos capaces de meternos en el play off. Quedan todavía muchos puntos. La temporada es muy larga y lo que me importa es encontrar una solidez y una regularidad. Si llegan los resultados bien, pero si no, a seguir trabajando para llegar en las mejores condiciones al round final.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del Elche en el tiempo que lleva?

çMe ha sorprendido, sobre todo, la presión que hay. Sabía que era un club en el que había presión. Necesitamos unirnos y remar todos en la misma dirección. Si ascendemos será gracias a todos. Por eso pido a la afición que sea parte de nosotros y nos apoye. Sabemos que habrá momentos difíciles, estamos en fase de proceso, no hay mucho tiempo, pero la cosa pinta bien.

Y del club, ¿le ha sorprendido algo?

Me ha sorprendido que es un club de Primera en Segunda B. Hay que aceptarlo. Hay que pasar este mal momento e intentar subir lo antes posible. Hay muchas urgencias, pero desde dentro se está trabajando con mucha profesionalidad en el día a día. Todos los futbolistas quieren venir al Elche y los que están pelean por mantener su puesto. No hay muchos equipos como en el que estamos. Yo soy el primero que digo que he tenido la suerte de poder entrenar a un equipo tan grande como el Elche.

¿Le preocupan los problemas institucionales que rodean a la entidad?

Tratamos de aislarnos. Sé que está en un proceso de venta de acciones, pero los jugadores tienen preocuparse de entrenar bien, competir y estar al 100%. Esperamos que se solucione todo, que el club coja una normalidad y cuanto antes se arregle mejor para todos. Pero nosotros vamos a lo nuestro.

¿Ha pedido muchos refuerzos en el mercado de invierno?

Yo me dedico a entrenar. Tengo una gran plantilla y sé que se le puede sacar más. Ha llegado Jony. A mí, me gusta jugar con dos pivotes y es jugador que conoce la categoría y el grupo. Ha llegado bien físicamente y se ha integrado muy rápido. Para mí es una ventaja que lleguen jugadores así.

¿Quizás la llegada de un extremo izquierdo es la prioridad?

Por fuera tenemos alguna carencia. El club ya lo sabe. Pero, para entrar, antes tiene que salir alguno y no es fácil. Estoy contento y los que tengo son los mejores. La dirección deportiva es otra parcela y yo estoy encargado de entrenar.

¿Conoce a Josan?

Lo conozco de verlo jugar. El año pasado nos enfrentamos con el Atlético Baleares en la fase de ascenso y lo conozco del UCAM y del Alcorcón. Pero hasta que no se presente y esté a mis órdenes no puedo decir nada. Nosotros tenemos a Collantes, a Iván y una cantera talentosa. Hay recursos suficientes.

¿Es doloroso decirle a un jugador que no se cuenta con él y que tiene que dejar la plantilla?

Claro que es doloroso. Yo no soy el encargado de trasmitirlo. Como he dicho antes me dedico a entrenar, pero son ellos con su trabajo y rendimiento los que hacen que sigas en el proyecto o tengas que salir. El club tiene su dirección. Hay gente que está fuera viendo el día a día que sabe los que necesitamos. Esperamos acertar.

¿Está definida ya la parte de arriba de la clasificación?

En la primera vuelta, los equipos van cogiendo posiciones, pero no es definitivo porque hay muchos puntos . El año pasado con el Atlético Baleares faltado nueve jornadas estábamos a once puntos del play off y, al final, quedamos terceros. Lo que importa es llegar bien al final. De nada te sirve estar ahora a tope, que los jugadores vuelen y llegar fundidos al final. Me preocupa que, sobre todo, que la gente veterana llegue bien al play off.

¿Qué mensaje le gustaría mandarle a la afición?

Que tengan paciencia. Estamos en el buen camino, estamos trabajando, tenemos que remar todos en el mismo sentido. Muchas veces se agradece que, desde fuera, se reciban ánimos y, luego, después del partido que den su opinión. Para nosotros es importante sentirnos bien con ellos porque no es fácil en ese estadio cuando la afición está en contra del equipo.

¿Qué deseo le pide al año 2018?

Mi primer deseo es que el Elche ascienda, porque eso significaría que todos lo hemos hecho bien. Pero por encima del trabajo y la profesión hay otras cosas como la familia y la salud. Luego, si en el trabajo nos va bien, mucho mejor, pero en la vida hay muchas cosas por delante de la profesión.