«Salvemos al Elche»: «Se merecen que no vaya nadie al fútbol y se queden solos en el palco»

? El portavoz de «Salvemos al Elche», Salvador Mas, considera «difícil» que haya una solución al «hundimiento» del club ilicitano. «La única solución es dando un golpe en la mesa y que toda la afición se una. Estos dirigentes se merecen que no vaya nadie al fútbol y que se queden solos en el palco. Este grupo de directivos no está acostumbrado a trabajar en el barro de la Segunda División B, en la que hay 80 equipos y sólo suben cuatro. No son profesionales de estas peleas. A ellos les gusta figurar por los palcos de Primera y Segunda y nos han llevado a la ruina. Además, si esto sale hacia adelante, a Sepulcre le va a costar una fortuna, porque también ha comprado deudas a los acreedores para que apoyasen el convenio», comenta desde la plataforma.