Peris es el primer damnificado y el extremo del Albacete Josan puede ser el siguiente en llegar

José Gabriel Peris ha sido el primer jugador damnificado de la plantilla del Elche en el mercado de invierno. La ficha del lateral izquierdo va a ser dada de baja para poder dar de alta la licencia de Jony a partir del próximo 1 de enero. El director deportivo, Jorge Cordero, una vez que cerró el contrato del nuevo centrocampista, comunicó al futbolista valenciano la decisión.

«Teníamos que dar una baja, porque no disponíamos de fichas libres para mayores de 23 años y para la posición de lateral izquierdo tenemos a Edu Albacar y a Adrián Jiménez. Así se lo he comunicado a Peris y esperamos que tenga una buena salida», argumentó el máximo responsable de la parcela deportiva del club ilicitano.

Una vez que se ha concretado la llegada de Jony, el siguiente podría ser el extremo del Albacete Josan. Cordero tiene las negociaciones bastante adelantadas a la espera de la salida de Diego Benito. El representante de ambos futbolistas es el mismo, Joaquín Vigueras, lo que está facilitando la operación.

Josan también era objeto de deseo del Hércules, pero todo apunta a que el Elche va a ser su destino y, probablemente, llegue en condición de cedido por el conjunto manchego.

El director deportivo pide «tranquilidad» en el mercado de fichajes de invierno y no marcar ningún número de refuerzos que puedan llegar durante el próximo mes de enero. «Nuestra intención es mejorar el equipo. Estamos abierto a cualquier jugador y cualquier posición que mejore lo que tenemos». A pesar de ello, el director deportivo recordó que «los actuales futbolistas que hay en la plantilla son los que nos tienen que llevar hacia el objetivo y mientras que no haya un fichaje no va a haber bajas».

Los nombres que hay en la rampa de salida son bien conocidos. Al primero en abrirle la puerta ha sido a Peris y el segundo puede ser Diego Benito. El centrocampista no ha contado, prácticamente, nada para Josico y es unos de los futbolistas que, salvo sorpresa, va a dejar la disciplina franjiverde en el mercado de invierno.

«A día de hoy es jugador del Elche y mientras que no venga alguien que mejore lo que tenemos no saldrá nadie», señaló.

Sobre la posible llegada del centrocampista del Albacete Quim Araujo, que es uno de los jugadores que tiene sobre su mesa Jorge Cordero para reforzar la plantilla, comenta que «Quim es un jugador importante para Segunda B, está ahí, pero pertenece al Albacete y su intención inicial es la de continuar en Segunda División».