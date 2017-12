"A partir de ahora ya no valen excusas"

Gonzalo Verdú ha sido el encargado de atender esta mañana a los medios de comunicación. El central franjiverde ha asegurado que después de una semana de vacaciones la plantilla ha llegado "con ganas y con la mente despejada y eso se está viendo en los entrenamientos".

El futbolista franjiverde no ha querido poner una nota a la primera vuelta del conjunto ilicitano. "Hemos hecho muchas cosas bien y otras mal. Tenemos un margen de mejora tremendo y esperamos que la segunda vuelta sea más positiva que la primera. No me gusta poner una nota.

El exjugador del Cartagena tiene claro que a partir de ahora llega el momento de la verdad. "Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Los equipos ya nos conocemos y a partir del partido del día 7 frente al Sabadell ya no valen excusas y tenemos que ir a por todas desde". No obstante, Verdú ha recordado que "en diciembre no se produce ningún ascenso. Tenemos tiempo para mejorar, corregir los errores de la primera vuelta y hay tiempo para mejorar".

El central del Elche no quiere marcarse objetivos a largo plazo. "No te puedes plantear nada porque las cosas pueden cambiar en dos semanas. Nuestro único objetivo es ganar al Sabadell. Todo pasa por lo que hagamos nosotros. El primer puesto está lejos, pero lo importante es llegar al play off con buenas sensaciones". No obstante, ha asegurado que "no estar en el play off sería un fracaso. Si llegamos bien al tramo final podemos conseguir el ascenso. Si recortamos puntos con el primer puesto bien, pero sino, tenemos que asegurar el play off".

El capitán franjiverde también se ha referido a la llegada de Jony "lo conozco de enfrentarme a él. Es un futbolista fuerte para el centro del campo, que puede jugar de 6 y de 8. Es un jugador con recorrido"; la decisión del club de prescindir de la ficha de Peris "es un profesional, sigue entrenando con nosotros, son decisiones del club y ojalá pueda encontrar equipo pronto"; y a la más que probable salida de algún compañero más. "No es plato de buen gusto. Pero todos los que venimos al Elche sabemos que puede pasar porque estamos en un club con mucha exigencia y cuando no salen las cosas hay que buscar soluciones. Nosotros nos tenemos que dedicar a rendir lo máximo posible en el campo y al final de mercado veremos qué pasa".

Por último, Gonzalo Verdú ha querido felicitar las fiestas a la afición y mandarle un mensaje: "Le pido que nos apoyo, conseguir un ascenso es muy difícil. Llevo muchos años intentándolo y no lo he podido lograr. Está todo muy igualado y en un play off hay que superar tres eliminatorias sino somos campeones. Tenemos una de las aficiones más grandes de Segunda B y de Segunda y sé que va a estar con nosotros. Si nos clasificamos para el play off estoy convencido de que vendrán 20.000 a apoyarnos".