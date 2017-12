"Siento una gran emoción, pero, a su vez, una gran responsabilidad"

Jony Ñíguez está viviendo hoy uno de los días más importantes de su vida. Después de muchos años intentándolo, por fin, ha podido firmar con el Elche. La celebración está siendo por todo lo alto a su presentación no ha faltado nadie de su familia. Han estado su padre José Antonio Ñíguez "Boria", su madre, Pilar Esclapez, sus hermanos Aarón y Saúl, su mujer y su hijo y su sobrino Lucca, hijo de Aarón, además de otros muchos familiares y amigos.

El nuevo centrocampista franjiverde ha asegurado que "es un día muy emocionante. Estoy muy feliz, siento una una increíble emoción a a la vez que una gran responsabilidad. Es un orgullo fichar por el Elche".

Joni ha comentado que "vengo a ayudar y ser uno más.Voy a dar el máximo de mí para ayudar al club de mi ciudad a conseguir el objetivo el objetivo del ascenso y agradezco al presidente y a Cordero el interés que han mostrado en ficharme".

El mayor de la saga de los Boria ha explicado cómo se ha producido su fichaje. "Ha sido todo muy rápido. No me estaba sintiendo del todo cómodo en la última etapa en el UCAM y cuando me reuní con Jorge (Cordero), sabía que le convencería porque tenía muchas ganas y mucha ilusión por firmar".

Jony es consciente de que su padre estaba tan feliz o más que él. "Hoy es un día de mucho orgullo para toda la familia. No sé como estará mi padre, pero yo estoy muy feliz y muy emocionado, pero, a su vez, cargado de responsabilidad por el sentimiento que tengo hacia este club. Por eso voy a dar lo máximo".

El primer fichaje de invierno del club ilicitano ha pasado esta mañana las prueba médicas y esta tarde realizará su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Incluso ya ha tenido la oportunidad de hablar con el técnico, Josico Moreno. "Ya soy uno más de la plantilla y estoy a disposición del entrenador". Incluso podría ser titular en el primer partido de Liga de 2018 frente al Sabadell ante la baja de Manuel Sánchez por sanción.

Jony ha pedido "tranquilidad" a la afición. "Conozco a la afición del Elche, es muy exigente porque este club también es exigente. Pero hay que tener tranquilidad. Las valoraciones hay que hacerles a final de temporada. El equipo empezó muy bien, luego pasó por una mala racha, pero estoy seguro de que vamos a luchar por el ascenso. Tiene que haber unión entre la plantilla y la afición porque así será más fácil conseguir los objetivos".

En ese sentido se le ha recordado que su hermano Aarón también llegó un mercado de invierno y esa temporada el Elche logró el ascenso a Primera División. El mayor de los Boria espera repetir. "Es una situación similar, pero en una categoría diferente. Yo lo viví desde fuera y espero poder repetir esa experiencia que tuvo mi hermano Aarón".

El director deportivo, Jorge Cordero, ha definido a Jony como "un medicocentro mixto, que puede ayudar en tareas defensivas y de creación. Es un jugador regular, con mucho trabajo, con llegada al área contraria, con buen juego aéreo y que como ilicitano siente muchos los colores. Es un futbolista ADN Elche CF. Seguro que va a trasmitir ese ilicitanismo y lucha por la camiseta al resto de la plantilla".