Jony ocupará la ficha de Peris

José Gabriel Peris ha sido el jugador damnificado de la plantilla del Elche para poder dar de alta la ficha de Jony. Así se lo ha comunicado esta mañana el director deportivo, Jorge Cordero, al futbolista valenciano.

"Teniamos que dar una baja, para la posición de lateral izquierdo tenemos a Edu Albacar y a Adrián Jiménez y esperamos que tenga una buena salida", ha argumentado Cordero.

El director deportivo franjiverde ha pedido "tranquilidad" en el mercado de fichajes y no ha querido marcar ningún número de refuerzos que puedan llegar. "Nuestra intención es mejorar el equipo. Estamos abierto a cualquier jugador y cualquier posición que mejore lo que tenemos. Los actuales futbolistas son los que nos tienen que llevar hacia el objetivo y mientras que no haya un fichaje no va a haber bajas".

Sobre la posible salida de Diego Benito, Cordero ha insistido en que "a día de hoy es jugador del Elche y mientras que no venga alguien que mejore lo que tenemos no saldrá nadie".

El máximo responsable de la parcela deportivo de la entidad franjiverde también se ha referido a Quim Araujo, uno de los futbolistas que pretende el Elche en el mercado de invierno. "Quim es un jugador importante de Segunda B, está ahí, pero pertenece al Albacete y su intención es seguir en Segunda División".

Jorge Cordero ha recordado que "el mercado es largo. Ni siquiera hemos llegado al 1 de enero que es cuando se abre. Debemos tener paciencia y elegir bien. Somos un club al que nos miran con buenos ojos y hay que tener tranquilidad"