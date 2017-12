El filial despide el año esta noche (20.15 horas) en el campo del Eldense

El Elche Ilicitano disputará esta noche (20.15 horas) su últimos encuentro del año 2017. El filial franjiverde, que ocupa la décimo quinta posición y está fuera del descenso aunque con los mismos puntos que la zona fatídicia, visita al Deportivo Eldense, que es sexto, con 31 puntos, y no puede fallar para no perder la estela de los puestos del play off.

David Bascuñana recupera para este partido al lateral derecho Rubén García y al lateral izquierdo Kiko Pomares, que se perdieron el último envite frente al Rayo Ibense por sanción. Samba también jugará y quien no lo hará es Ismael Benktib, que ya es un jugador más del primer equipo y está de vacaciones. Las únicas ausencias serán los lesionados de larga duración Álex Espinosa y Soro.