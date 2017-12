Garrido califica de «engaño» la propuesta de Sepulcre

El madrileño José Miguel Garrido, que hace unas semanas confirmó a Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que estaba dispuesto a hacerse con el derecho de crédito de 12 millones que subasta el banco del Consell, aunque matizando que siempre que no se presente el expresidente José Sepulcre, ha mantenido conversaciones con varios empresarios ilicitanos en las últimas semanas, para explicar su punto de vista sobre la situación del club franjiverde, y, ayer por la tarde, tuvo una conversación en València con representantes del grupo «Regeneración ECF».

«La afición del Elche debe juzgar lo que va a pasar en las próximas semanas y ellos serán los que decidan lo que está pasando y se decanten por una situación u otra porque tengo claro que son los que verdaderamente defienden los intereses del Elche y no tienen otros escondidos u ocultos como otros que todos sabemos», insiste José Miguel Garrido tras reconocer que está tratando de conocer la opinión del aficionado de a pie.

El madrileño tiene un radiografía clara de lo que es el Elche y no duda en señalar a José Sepulcre y Manuel Illueca en ese pulso que se está viviendo alrededor de la entidad franjiverdes cuando sólo han transcurrido seis de los quince días fijados para la presentación de ofertas en la subasta que ha puesto en marcha el banco del Consell.

Sobre el expresidente no entiende cómo hace dos años no pagó y provocó el descenso administrativo del club de Primera a Segunda División. Al director general del IVF le recuerda que las condiciones de la subasta han cambiado respecto a lo hablado y que no fíe de Sepulcre «porque corre el peligro de que lo vuelva a engañar».

El portavoz de la mercantil Only One Way desea dejar claro que si la subasta se declara desierta estará ahí y mantendrá la oferta que hizo al IVF, pero nunca pujando con Sepulcre. «Según me cuentan el expresidente y sus socios (Luis Oliver) van a ir a la subasta con un papelito que dice que van a poner el aval. Vamos a esperar a ver lo que sucede, pero pienso que Illueca tiene un problemón porque los mismos que no pagaron el crédito anterior podrían quedarse con el Elche sin aportar, prácticamente, nada. Si Sepulcre y Oliver no presentan el aval de verdad y la subasta se queda desierta, estamos dispuestos a seguir apostando por el Elche».