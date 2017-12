Provencio: "Ante el Olot no valen excusas"

Dani Provencio, centrocampista del Elche, es consciente de que el partido ante el Olot es "muy importante" y entiende que "hay que dejarse el alma en el campo. No valen las excusas y estamos obligados a sumar de tres en tres". Entiende que el entorno "pueda estar desilusionado", pero insiste en que es "el momento de estar todos juntos y de remar en la misma dirección. Los resultados tienen que llegar". Afirma que una victoria "rompería con una mala racha de seis partidos sin ganar y nos permitiría comenzar la segunda vuelta con la moral alta. Lo merecemos tanto nosotros como la afición".

A su juicio, "con Josico el equipo tiene las líneas más juntas y arropadas. Estamos trabajando bien defensivamente, pero estamos obligados a mejorar en la ofensiva y en el aspecto goleador, que es donde se decantan los partidos. Si los balones entran iremos hacia arriba".

Provencio no jugó el derbi en el Rico Pérez frente al Hércules por sanción y arrastra unos problemas en el hombro que espera no le impidan estar para jugar ante el Olot el domingo en el Martínez Valero. Esta mañana ha entrenado bien. "El técnico nos necesita a todos. Aunque tenga molestias, intentaré dar lo máximo para llegar al encuentro", sentenció.