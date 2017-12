Garrido considera que Sepulcre va a volver a engañar a Illueca

El madrileño José Miguel Garrido, que hace unas semanas confirmó a Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que estaba dispuesto ha hacerse con el derecho de crédito de 12 millones que subasta el banco del Consell, aunque matizando que siempre que no se presente el expresidente José Sepulcre, ha mantenido conversaciones con varios empresarios ilicitanos para explicar su punto de vista sobre la situación del club franjiverde y tiene previsto hacerlo con "Regeneración" y "Salvemos" al Elche."La afición del Elche debe juzgar lo que va a pasar en las próximas semanas y ellos serán lo que decidan", apunta Garrido.

El portavoz de la mercantil Only One Way desea dejar claro que si la subasta se declara desierta estará ahí y mantendrá la oferta que hizo al IVF, pero nunca pujando con Sepulcre. "Según me cuentan el expresidente y sus socios (Luis Oliver) van a ir a la subasta con un papelito que dice que van a poner el aval. Vamos a esperar a ver lo que sucede, pero pienso que Illueca tiene un problemón porque los mismos que no pagaron el crédito anterior podrían quedarse con el Elche sin aportar, prácticamente, nada. Si Sepulcre y Oliver no presentan el aval de verdad y la subasta se queda desierta, estamos dispuesto a seguir apostando por el Elche, pero lo que no queremos es ningún tipo de lucha. Entendemos de que si se ha hecho subasta y no viene nadie o no se presenta un aval verdadero y válido de los 4 millones de la sanción de Bruselas, lo lógico es que la adjudicación sea directa. El IVF puede tener la tranquilidad de que estamos detrás y si ellos no ponen el dinero, lo pondremos nosotros".

Finalmente, Garrido señala que está un tanto molesto con Illueca "porque se ha creído lo que ha dicho Sepulcre y ha sacado unas bases de la subasta que no tienen nada que ver con lo que nos dijeron cuando nos reunimos con él. Las condiciones no se parecen a lo que nosotros habíamos hablado. Me parece bien que exista un proceso legal, pero si no va nadie, aquí estamos nosotros. No me creo que vayan a poner el dinero. Ya tenemos un antecedente. Dijo que iba a salvar al Elche del descenso, que tenía el dinero y mira al final se consumó el descenso. Aquí nos conocemos todos".