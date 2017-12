El canterano Giorgi Rusev deja el Elche y ficha por el Getafe

La cantera del Elche ha perdido a uno de los jugadores que hasta el año pasado estaba llamado a hacer cosas importantes. Se trata de Giorgi Rusev, internacional con Bulgaria en las categorías sub´17, sub´19 y sub´21, que ha causado baja en el club ilicitano y ha fichado con el Getafe para jugar con su filial, que milita en el grupo VII de Tercera División.

Rusev, que tiene 19 años y juega por la banda derecha, fue la temporada anterior uno de los futbolistas más destacado en el conjunto Juvenil A franjiverde en División de Honor a las órdenes de Ramón Villagordo. El internacional búlgaro y el marroquí Ismael Benktib eran las dos perlas de la cantera, pero sus caminos han cambiado mucho. Mientras Benktib ha debutado en el primer equipo y la semana pasada jugó el derbi, Rusev apenas ha tenido minutos en el Ilicitano ni con Acciari, ni ahora con Bascuñana. Por ello, el chaval pidió salir y el exdirector deportivo del Elche, Ramón Planes, actualmente en el Getafe, que fue quien lo trajo a la entidad franjiverde, no se lo ha pensado y lo ha firmado.

Según explica el director del fútbol base del Elche, Jesús García, "Giorgi no estaba jugando y nos pidió salir. Además, era un jugador que tenía una ficha alta. Nosotros no podíamos cortar la trayectoria del chaval si aquí no podía jugar. Me dijo que tenía ofertas de Bulgaria y una de España y, al final, llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato. Se fue llorando, me dio un abrazo y me dijo que ojalá pudiese volver para jugar con el primer equipo".