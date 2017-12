"Tenemos que ganar sí o sí al Olot para irnos más tranquilos de vacaciones"

Iván Sánchez ha sido el encargado de atender esta mañana a los medios de comunicación. El futbolista cedido por el Albacete ha reconocido que "estamos en una situación difícil y con una dinámica mala porque en los últimos partidos no nos han salido las cosas". Por ello, tiene claro que en el encuentro del domingo (17 horas) frente al Olot sólo vale la victoria. "Es el último partido antes de despedir el año y tenemos que ganar sí o sí para irnos más tranquilos de vacaciones, desconectar y volver con más moral".

A pesar del mal momento, el extremo franjiverde ha asegurado que "el vestuario está animado. Hay que ser positivos. Sabemos que el partido del domingo es importante", aunque ha avisado de que "la Segunda B es complicado y todos los rivales son difíciles. El Olot, después del cambio de entrenador, está haciendo las cosas bien y está consiguiendo puntos frente a conjuntos de la parte alta de la tabla. Hay que salir al 100% y concentrados porque, en caso contrario, lo podemos pasar mal".

El jugador jienense ha comentado que tras la llegada de Josico al banquillo están intentado asumir sus ideas. "El míster lleva poco tiempo y los resultados igual no están siendo los esperados. Estamos intentando aprender rápido lo que quiere y el vestuario está con él".

Sobre la situación actual del Elche, fuera del play off de ascenso, después de 18 jornadas, a pesar de que se había hablado a principio de Liga que tenía una de las mejores plantillas de la categoría, ha indicado que "Tener unas de las mejores plantillas no garantiza estar arriba. Estamos en diciembre y la Liga finaliza en mayo. La competición es complicada y no queda otra que seguir trabajando".

Iván Sánchez no duda que al final de temporada el conjunto ilicitano estará en el play off. "Tenemos grandes jugadores y estamos capacitados para estar entre los cuatro primeros y estoy convencido de que vamos a estar", pero también ha advertido que "que yo diga que vamos a estar en el play off no sirve de nada, hay que demostrarlo en el campo, pero confío plenamente que vamos a estar".

El extremo franjiverde ha recordado que "el fútbol, muchas veces, son rachas. Cuando estábamos bien a principio de Liga ya dije que tendríamos un bajón y ahora nos está costando. El Mallorca también lleva tres empate seguidos y todos los rivales van a tener un bajón. Recuerdo que cuando estaba en el Albacete también nos costó en el último mes en el que apenas ganamos".