Baraja: "Me motiva lo que significa el Sporting, su cultura, filosofía y su pasión"

El extrenador del Elche, Rubén Baraja, ha sido presentado en Mareo y ha pronunciado sus primeras palabras como nuevo entrenador del Sporting.

Llegada al Sporting: "Ha sido muy rápido todo. Por cómo se ha dado. Recibí una llamada ayer por la tarde de mi representante. Había un interés del Sporting. Estoy feliz y contento".

Fichajes.: "Es evidente que el Sporting es un equipo puntero en Segunda. Tiene que aspirar a todo. Es la mentalidad. Tenemos la responsabilidad de poner arriba este club. Ponerlo con los mejores. Tenemos que trabajar mucho, ser humildes. Una de las posibilidades es la plantilla".

Plantilla: "La plantilla no está en buena racha de resultados. Mi papel es liderar que ellos vuelvan a tener confianza, que se suelten, que tengan tranquilidad a la hora de competir para que tengan el rendimiento óptimo".

"¿Qué es lo que más motiva y asusta?". "Me motiva lo que significa el Sporting. Es de los mejores clubes de España. Por lo que ha conseguido antes y por su cultura, su filosofía, la pasión que tiene, la afición. Es lo que me motiva. Es un orgullo poder ser entrenador del Sporting".

Resultados: "Tenemos que buscar rápidamente resultados para volver arriba. No es sencillo, pero tenemos ilusión y motivación".

Estilo de juego: "Venimos utilizando un sistema con alguna variante. Eso debemos verlo en función de los jugadores. Son los que marcan la forma de jugar. Trataremos de montar el sistema en el que el equipo se encuentre cómodo. Me gusta que mi equipo sea protagonista cuando tenga la pelota. Tenemos que ser capaces de atacar bien y generar situaciones en la portería contraria. Hay que tener equilibrio, ser compacto, ordenado y con fluidez defensiva, que no encaje".

Mensaje a la afición: "Vengo con la ilusión de tratar de que el equipo se identifique con lo que la gente quiere. Eso lo tenemos que encontrar nosotros. Nosotros somos los que tenemos que transmitirle al público esas ganas, ese ir a por el partido, ese querer ganar los partidos. Si lo hacemos, nos van a seguir. Si hay algo que es indiscutible en este club es que la masa social gana partidos. Tenemos que ofrecerles lo que ellos buscan".

Equipo de trabajo: "Vengo acompañado de dos personas, Manu y Jose, preparador físico y segundo entrenador, ya han trabajado conmigo en el Rayo Vallecano y en el Elche".

Lesiones: "Es evidente que el equipo tiene jugadores importantes lesionados. Hay que tratar de que se recuperen bien. Debemos centrarnos en estos dos partidos, tratar de sacar buenos resultados e ir recuperando gente".

Entrenador joven y con poca experiencia. "Entiendo cualquier tipo de opinión. Es lícita. Para mí venir aquí es una tremenda satisfacción. A la vez una gran responsabilidad. La asumo con naturalidad. Vamos a pelear par que el equipo vuelva a estar en las posiciones de cabeza. Yo soy el que tengo que cambiar a través de resultados y juego la opinión de gente que piense que no soy la persona adecuada. No me preocupa eso. Hay tiempo para conseguir objetivos".

Cantera. "Creo mucho en los jóvenes. Mareo es una de las mejores canteras de España. Es una base en la que nos podemos apoyar de cara a ir usando jugadores que den el nivel. Ojalá podamos ir metiendo jugadores en el primer equipo. Si algo es destacable en este club es que hace poco tiempo tuvo un éxito (último ascenso a Primera) en base a equipos de la casa".

Cuestión anímica del equipo. "Cuando un equipo entra en una racha inesperada, como sea, lo más importante es mandar un mensaje claro a la plantilla de lo que se quiere hacer. Tratar de responsabilizarse de la situación en la que está el equipo. Hay que cambiar la dinámica. Y creer en nosotros mismos. Eso es lo más importante. Este equipo tiene que sentirse anímicamente fuerte. Este año ya se ha estado en la zona alta. Se tiene que volver a creer".

Experiencia en Rayo Vallecano y Elche. "Todas las experiencias que uno vive le sirven para crecer. Las negativas mucho más. Esta oportunidad es magnífica. Todo lo que he vivido antes me va ayudar".

Contrato con el Sporting (esta temporada y la siguiente). "Mi idea es tratar de llevar a cabo un proyecto. Necesitamos el tiempo suficiente para poder formar un equipo. La marca Sporting tiene mucho valor".