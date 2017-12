Primi: "Estamos cogiendo el método de Josico"

El central franjiverde Primi vivió el derbi en el Rico Pérez de manera intensa. Nacido en Elche no dudó en afirmar al final del encuentro ante el Hércules que se sintió como un seguidor más del Elche y agradecía el apoyo de la afición franjiverde en la grada, "Es de otra categoría, debería estar en Primera", recordaba antes de lamentar el hecho de no haberle podido brindar una victoria. "Pedimos disculpas por no haber ganado, pero espero que sigan confiando en nosotros", explicaba

Primi confesó que "en los derbis todos queremos ganar, tuvimos ocasiones pero no las supimos materializar. Llevamos una mala racha de partidos sin ganar, pero el punto no es malo en este estadio, que es complicado". A su juicio "el partido estuvo dividido. Ellos tuvieron más control en la primera parte, en la segunda metimos una marcha más y fuimos superiores. Nos marchamos jodidos porque hemos tenido la de Collantes para ganar, pero no pudo ser".

El defensa ilicitano prefiere ser optimistas y avisa que el objetivo del grupo es "seguir haciendo nuestro trabajo, conscientes de que la Segunda B es muy competida. Tenemos confiar en nosotros, y la gente también debe hacerlo. Seguro que al final estamos en play-off".

Finalmente, sobre el técnico Josico señaló: "Estamos cogiendo su método, estamos acoplándonos a su forma de jugar y el equipo está bien. Las ocasiones no entran, como el día del Valencia. El otro día en Lleida fueron cinco minutos malos nuestros y nos marcan. Hoy hemos tenido ocasiones, así que estamos bien".