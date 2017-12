Josico: «En la segunda parte hemos sido muy superiores»

Josico Moreno, entrenador del Elche, se mostró «satisfecho», al final del encuentro, sobre todo con la imagen mostrada por su equipo sobre el césped del Rico Pérez. «Por encima de las ocasiones, que tuvimos la más clara, me quedo con la actitud de mis jugadores durante los 90 minutos. Excepto los primeros 15 minutos en los que nos apretaron, a partir de ahí, tuvimos el partido controlado y nos faltó el último pase. En la segunda parte fuimos muy superiores y me va gustando lo que estoy viendo».

El preparador franjiverde lamentó la falta de acierto de su equipo en el área de Falcón. «Está claro que lo importante es marcar goles, hemos tenido otro palo, al igual que en Lleida y quizás nos hemos precipitado a la hora de salir a la contra. Hay aspectos que mejorar, pero me está gustando mi equipo», volvió a insistir el preparador de Hellín.

El técnico del conjunto ilicitano consideró secundario el hecho de haber salido de los puestos de play off de ascenso y que el cuarto puesto esté ahora a dos puntos. «Todo lo que ocurre ahora es anecdótico. Lo importante es estar el 13 de mayo en las bolitas del sorteo y llegar bien preparados. Queda un partido de la primera y toda la segunda vuelta. Son muchos puntos y este equipo va tomando forma», dijo el preparador manchego.

Josico admite que la victoria se está resistiendo y que «ayudaría a los chavales a trabajar», pero confía en sumar el triunfo en los dos próximos encuentros en el Martínez Valero. «Ahora tenemos dos partidos en casa (Olot y Sabadell) y si somos capaces de sumar los seis puntos, haríamos buenos los dos últimos empates. El equipo está comenzando a ser el que yo quería».

El técnico del Elche explicó los motivos que le había llevado a alinear en el once inicial al canterano Ismael Benkti en el centro del campo junto a Gonzalo Verdú, en sustitución de los sancionados Manuel Sánchez y Provencio. «Lo he visto toda la semana entrenando, sabía que iba a hacer un buen partido, como así ha demostrado. Ya dije que no iba a mirar el DNI de los jugadores para ponerlos en el campo».