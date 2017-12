Josico: «El partido de Copa no puede ser nuestro espejo»

«El derbi Hércules-Elche suena a Primera». Así de categórico se mostraba ayer el técnico franjiverde Josico cuando se le preguntó por el duelo del domingo en el Rico Pérez en el que van a medir sus fuerzas dos equipos que «tenemos que trabajar duro para salir de este pozo».

Afirma que el encuentro de Copa, en el que ganó el Elche, «no tiene que ser nuestro espejo, porque fue de los partidos que ganas uno de diez. Hay que ir a controlar la situación, a ser nosotros y a explotar nuestros puntos fuertes. Si hacemos las cosas bien estaremos más cerca de ganar que de perder». Entiende que lograr la victoria el domingo «nos puede dar mucha moral, pero. tampoco es definitivo, porque tendremos que seguir sumando de tres en tres si al final deseamos dar el salto a Segunda. Me preocupa estar bien ahora, pero está claro que se sube a partir del 13 de mayo. Espero encontrarme en esa fecha entre los cuatro primeros». No obstante asume que «hay jugadores que llevan tiempo aquí y que saben lo que supone para el club y la ciudad ganar en Alicante y hemos trabajado para ello».

Se ven las caras dos escuadras que viven ahora unos momentos de dudas, pero Josico tiene claro que «cuando arranquemos, no habrá quien nos pare. Son dos plantillas expertas, y esto se decide al final. Me importa que Nino y Edu Albacar lleguen frescos al 13 de mayo. Para ello hay que meterse entre los cuatro primeros y no es fácil porque Villarreal B y Cornellà están ahí pegándole, el Mallorca ya se ha distanciado. Tenemos que coger nuestra buena línea. Hay muchos empates, y cuando ganas, te distancias o coges un colchón».

Su idea es la de hacer en Alicante «bueno el punto de Lleida y sumar una victoria que nos vendría bien en el aspecto psicológico, ya que nos quitaría el lastre de cinco jornadas sin ganar». Josico ve bien al equipo y valora de forma muy positiva el hecho de que «esta semana hayamos podido trabajar cosas que había que ajustar y los jugadores se han recuperado de viajes y de partidos en mitad de semana».Esta convencido de que el Hércules «irá a por el partido desde el inicio. Tiene buenos futbolistas y conocen la categoría. ¿Chechu Flores y Juli? Son dos buenos jugadores, pero nosotros también los tenemos». Reconoce que «tras la llegada de Claudio ganaron varios partidos en los últimos minutos y, ahora, parece que les está costando más, pero como a todo el mundo».