Josico: El Hércules-Elche es un derbi que suena a Primera"

Josico, entrenador del Elche CF, ha confesado esta mañana, tras el entrenamiento realizado con la plantilla en el Anexo, que "el derbi Hércules-Elche suena a Primera División. Es una pena que ambos equipos estemos en Segunda B, pero es la realidad y con ella tenemos que trabajar para salir de este pozo". Entiende que ganar el domingo en el Rico Pérez "nos puede dar mucha moral, pero tendremos que seguir sumando de tres en tres si al final deseamos dar el salto a Segunda. Me preocupa estar bien ahora, pero está claro que se sube a partir del 13 de mayo. Espero estar en esa fecha entre los cuatro primeros".

Asume que tanto su equipo como el Hércules viven ahora unos momentos un tanto complicados, pero tiene claro que "cuando arranquemos, no habrá quien nos pare. Son dos plantillas expertas, y esto se decide al final. Me importa que Nino y Edu Albacar lleguen frescos a mayo. Hay muchos empates, y cuando ganas, te distancias o coges colchón". Su idea es la de hacer "bueno el punto de Lleida y sumar una victoria que nos vendría bien en el aspecto psicológico, ya que nos quitaría el lastre de cinco jornadas sin ganar".

Josico ve bien al equipo y valora de forma muy positiva el hecho de que "esta semana hemos podido trabajar cosas que había que ajustar y los jugadores se han recuperado de viajes y partidos en mitad de semana. Hemos matizado cosas a raíz de ver vídeos".

Sobre el Hércules ha confesado que "irá a por el partido desde el inicio. Tiene buenos futbolistas y conocen bien la categoría. ¿Chechu Flores y Juli? Son dos buenos jugadores, pero nosotros también los tenemos".