El derbi ya se vive en Elche

La plantilla franjiverde recibe el apoyo de un grupo de aficionados, la mayoría pertenecientes a la peña Jove Elx, durante el entrenamiento en el Anexo

La plantilla del Elche ha entrenado esta mañana en el campo anexo al Martínez Valero a las órdenes de Josico con un grupo de seguidores, pertenecientes en su mayoría a la peña Jove Elx, que han estado animando al equipo de cara al duelo del domingo en el Rico Pérez (18 horas) ante el Hércules. Se han encendido bengalas y coreado cánticos de apoyo al conjunto franjiverde y se ha mostrado una pancarta en la que se podía leer lo siguiente: "¡Vamos campeones! Hay que ganar con dos c...".

A la finalización de la sesión, han hecho un pasillo al grupo de futbolistas cuando han abandonado el recinto de trabajo. Se nota ya en el ambiente que la hora del derbi se acerca y la afición quiere dejar claro a sus jugadores que no es un partido cuaquiera el que se disputa el domingo ante el conjunto blanquiazul en el coliseo alicantino.

El propio Josico ha confesado que "tener a la gente detrás es una responsabilidad, pero también un orgullo saber que la afición está con nosotros. Los hemos tenido en el entrenamiento animando y eso significa que no quieren dejarnos solos en un partido en el que el equipo lo va a dar todo".