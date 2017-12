Nino: "Los derbis te dan algo más que tres puntos"

Nino, delantero del Elche, ha asegurado esta mañana que los partidos de máxima rivalidad como el que disputará su equipo el próximo domingo en Alicante ante el Hércules dan al vencedor algo más que los tres puntos en juego.

El delantero almeriense admitió que el Elche no está al mismo nivel del principio de la temporada, por lo afirmó que no llega en su mejor momento, si bien precisó que el fútbol cambia y si pulen algunos errores, pueden hacer un gran partido.

Nino indicó que los enfrentamientos ante el Hércules son "bonitos" y recordó que en los anteriores que disputó, hace más de una década, el Elche siempre logró puntuar y darle una alegría a su afición.

"No estamos en nuestra mejor racha, pero los tres puntos nos darían confianza a nosotros, al entorno y a todo el mundo", insistió el atacante de Vera.

El ariete indicó que existen varios paralelismos entre el Hércules y el Elche, ya que además de aspirar a estar en lo más alto de la tabla también han cambiado recientemente de entrenador.

Nino, que realizó estas declaraciones en un acto conjunto con jugadores herculanos organizado por el patrocinador de ambos clubes, aseguró que en el Elche hay "respeto" ante el partido, pero afirmó que "no miedo", ya que "el miedo hace perder".

"Somos dos equipos a los que nos gusta ir hacia adelante porque no nos vale otra. Espero un Elche muy mentalizado y queriendo ir a por el partido", explicó el jugador, quien deseó que el protagonismo del derbi se reparta entre todo el equipo ilicitano más que en un solo jugador.

El jugador almeriense restó importancia a las dinámicas negativas de ambos equipos al señalar que en un derbi "importan poco, ya que son partidos únicos y muy disputados en los que se da el mil por mil".

Por último, el capitán del Elche pidió a las dos aficiones que disfruten del partido y que animen a sus respectivos equipos "con respeto por encima de todo".