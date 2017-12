José Miguel Garrido pone ahora su vista en el Córdoba

José Miguel Garrido y el grupo inversor Only One Way parece que dirige su mirada ahora hacia el Córdoba después de su decisión de no acudir a la subasta para conseguir el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que le permitiría hacerse con el 54,74% de las acciones del Elche.

Según publica hoy el Diario de Córdoba, el empresario madrileño ha presentado una oferta, entre 12 y 15 millones, para comprar el paquete del 98% de los títulos de la entidad califal. Ante esta noticia, Garrido no ha querido ni afirmar ni desmentir esa información. "Nosotros no damos opinión sobre eso. Lo único que puedo decir es que estamos interesados en cualquier club, ya sea de España o de Europa, que tenga un potencial importante. Nosotros somos personas de negocios, que nos dedicamos a solucionar problemas con nuestro dinero y nuestro trabajo".

Lo que sí que tiene claro la cabeza visible de Only One Way es que, inicialmente, no va a entrar en la subasta del crédito impagado que el IVF tiene con el Elche. "Nosotros ya los dijimos. Lo que no puede pasar es que estuviésemos un mes hablando con el IVF y con el propio Elche y cuando decidimos ir hacia adelante a otros se les encendiera la bombilla y dijeran que también iban a poner el dinero. Pues si es así, que lo pongan".

José Miguel Garrido indica que "yo sigo mi vida y donde no me quieren no voy. Si Sepulcre está interesado que ponga el aval, pero de verdad, no un papelito. El Elche tiene un problemón de narices. Que la gente que ha hundido al club siga aferrándose a él no tiene ningún sentido. Ahora el IVF y el presidente del Elche ha confirmado que Sepulcre está interesado, pues que siga, aunque eso lo veo como un cuento de Navidad".

Por último, el empresario madrileño señala que "si no hay un consenso, como lo había antes de aparecer Sepulcre, nosotros no vamos a entrar en la subasta. Si al final queda desierta o no cumplen con los prometido, el IVF también tendría un problema grave. Las sociedades anónimas deportivas no son empresas al uso porque juegas con los sentimientos de una afición y de una historia. Si no se adjudica el crédito y queda desierto ya nos plantearíamos lo qué hacer. Pero nosotros tenemos decididos no acudir a la subasta".