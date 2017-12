"No guardo ningún rencor al Hércules, aunque mi salida de allí se pudo hacer mejor"

Javi Flores ha señalado a la conclusión del entrenamiento de esta mañana que una victoria el domingo (18 horas), en el derbi frente al Hércules, permitiría "conseguir muchas cosas". "Aunque no sería definitivo, no distanciaríamos a cinco puntos, recuperaríamos la confianza, le daríamos una alegría a la afición y cogeríamos mucha moral para afrontar el último partido frente al Olot antes de las vacaciones. Sería muy importante".

El mediapunta franjiverde ha señalado que "los derbis son partidos diferentes" y recuerda que "en la Copa, nosotros llegamos bien y el Hércules no. Sin ambargo su afición estuvo con ellos hasta el final y nos pusieron las cosas muy complicadas".

El futbolista Córdoba pide "centrarnos en nuestro trabajo, hacer nuestro partido y intentar ponernos por delante en el marcador, porque sería muy importante", y ha vuelto a insistir en que "los derbis son derbis, se viven con más intensidad y ganas y espero a un Hércules muy intenso. Es un partido de mucha rivalidad, sabemos que va a acudir al partido muchos aficionados nuestros y esperamos ofrecerles una victoria".

Flores ha reconocido que "las sensaciones son que los dos equipos no llegamos en las mejores condiciones, pero este tipo de partidos se viven con mucha competitividad".

El exjugador del Hércules no ha querido hurgar en la herida sobre su salida del conjunto alicantino. "Ya sabemos como es el fútbol y de un día para otro no cuentas para un club. Después de un entrenamiento me dijeron que me tenía que marchar. Creo que hay mejores maneras de hacer las cosas, pero no le guardo ningún rencor. Son cosas que pasan en el mundo del fútbol, estoy en el Elche con mucha ilusión y no mirar hacia atrás".

Desde que llegó Josico al banquillo franjiverde, Javi Flores sólo ha jugado los segundos 45 minutos del partido de Copa en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. El futbolista cordobés ha arrastrado molestias, pero asegura que ya está recuperado. "Tuve un golpe en el gemelo que me provocó un hematoma muy fuerte, que ha costado que bajase. He vivido días complicados, pero ya puedo entrenar sin dolor".

El esquema de Josico de jugar con dos delanteros y dos extremos abiertos pone las cosas difíciles a Javi Flores para encontrar un hueco en el once titular. Con Vicente Mir lo hacía escorado en banda izquierda. Ahora, con las bajas, por sanción, de Manuel Sánchez y Provencio también podría actuar de mediocentro, aunque parece complicado. "Siempre estoy preparado para jugar donde el míster me ponga. De momento, sigo entrenando en la banda izquierda. Todavía no he jugado en mi posición (mediapunta). Tenemos cuatro delanteros muy buenos y es normal que jueguen dos. La banda izquierda es una demarcación que me gusta mucha también".