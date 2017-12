Benja: "Si ganamos al Hércules mataremos dos pájaros de un tiro"

El delantero del Elche, Benja, considera que "más allá de las sensaciones lo importante es sumar" y entiende que el punto logrado en Lleida "puede darse como positivo" y ve bien al equipo de cara al duelo del domingo en el Rico Pérez. "Si ganamos, mataremos dos pájaros de un tiro: finalizaremos una racha negativa y ganaremos al eterno rival, que es muy importante para la afición", explica el jugador catalán.

Asegura el punta catalán que se ha notado el cambio de entrenador y afirma que "con Josico no sufrimos tanto sin balón. Dentro de un partido hay partes en las que eres dominador y otras en las que te dominan, y en Lleida apenas nos crearon problemas cuando ellos llevaban el control del partido. Ahora estamos más juntos, concedemos menos espacios entre líneas".

Donde el equipo no está fino es adelante, aunque a Benja no le preocupa. "Lo difícil es crear ocasiones, y lo hicimos, y en la efectividad entra una parte de suerte y en el día a día se está trabajando bien".

De cara al futuro del equipo, Benja apuesta por ser positivo y pensar que "todos los equipos contarán con momentos difíciles, y el nuestro ya acabó. Hay que intentar pasar página. Tenemos una gran plantilla, pero hay que demostrarlo. Con el escudo no se gana ningún partido".

A nivel pesonal, con la llegada de Josico ha recuperado la titularidad y no duda en afirmar que "esperaba jugar más minutos, pero en la Cultural apenas tenía competencia y jugaba sí o sí. Estoy muy ilusionado con revertir la situación y ayudar al equipo en el camino hacia el ascenso. Debemos transformar esa competencia de la delantera en algo bueno para el equipo. Da igual quien juegue o marque".