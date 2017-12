80 veces Rafa en la portería de España

â€?El portero del Elche CF Sala, Rafa Fernández, es historia viva del fútbol sala nacional y ayer la Selección Española le brindó un merecido reconocimiento. El meta volvió a enfundarse la camiseta del combinado nacional y alcanzó la cifra de 80 internacionalidades. En el pabellón Camilo Cano de La Nucía, en un amistoso ante Bélgica, rodeado de amigos y compañeros, Rafa disputó los primeros minutos del encuentro para llegar a una cifra que redondea su participación con la Selección, con la que fue Campeón del Mundo (2004) y de Europa (2005). El choque terminó con victoria de 'La Roja' por 5-2, con tantos de Raúl Campos (2), Saldise, Solano y Dahbi (p.p) y Rafa recibió el cariño tanto de compañeros de profesión como de todos los amantes del fútbol sala.

Primeros cuatro minutos

Rafa disputó los primeros cuatro minutos y, tras pararse el encuentro, recibió el aplauso de compañeros y rivales y una camiseta con el número 80 en alusión al número de internacionalidades alcanzadas.

"Cuando pasen los años supongo que me daré cuenta de la importancia de este homenaje. Que un deporte al que he estado toda mi vida me dedique unos minutos de atención es lo máximo a lo se puede aspirar como deportista", afirmó el meta franjiverde a Efe.

El portero agradeció "que tanta gente se haya volcado" en su homenaje y haber estado rodeado de la familia, amigos, compañeros y de Venancio López, el seleccionador, al que calificó como una persona "muy importante" en su carrera.

Rafa Fernández confesó haber estado "más nervioso" durante el homenaje "que en cualquier partido de mi carrera", ya que indicó que durante esos momentos "vinieron a mi cabeza muchos momentos de emoción".

"Por suerte todo salió bien y además España ganó", dijo el portero, quien se mostró especialmente satisfecho de su aportación a la selección española desde 2010 al 2014 "porque tenía un rol importante en el vestuario y Venancio confiaba mucho en mí".

En cuanto al futuro de la selección, el valenciano aseguró no tener dudas de que España estará siempre peleando "por ganar todos los títulos".

"Tiene una filosofía arraigada de juego, de pelear, de unión, de intensidad y de equipo. Además de individualidades. Es verdad que cada vez los rivales son más potentes, pero la ambición de España tiene que ser siempre ser campeón", apostilló.

Venancio López, por su parte, destacó la figura del portero a nivel deportivo y humano. "Merecía despedirse así de la selección. Ha sido un ejemplo para todos durante estos años", sentenció.