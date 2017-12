Gonzalo Verdú apunta al doble pivote frente al Hércules

"Estoy disponible para la función que quiera el técnico". Así se expresaba el central Gonzalo Verdú cuando se le preguntó al final del Lleida-Elche sobre la posibilidad de jugar el próximo domingo en el Rico Pérez, a partir de las 18 horas, en el derbi ante el Hércules, en el puesto de doble pivote. El hecho de que Manuel Sánchez y Provencio, sean bajas por tarjetas van a obligar a Josico a variar a los responsables de la sala de máquinas del conjunto franjiverde. El manchego tendrá que improvisar con un centro del campo poco habitual en el estadio José Rico Pérez.

Manuel Sánchez se perderá el partido tras ser expulsado por doble amarilla en Lleida, por lo que será suspendido con un partido, si bien la primera tarjeta con la que fue sancionado era la quinta de la temporada, por lo que ya acarreaba un partido de suspensión. Por tanto, se pierde este partido y está a una tarjeta de dejar de jugar en otro.

Provencio, por su parte, también fue sancionado con una tarjeta amarilla, la quinta de la presente temporada, por lo que será suspendido con un encuentro de sanción.

Ambos jugadores son dos pilares del equipo ilicitano, ya que Manuel Sánchez ha participado en los 17 partidos de Liga y Provencio en 15. No obstante, Josico afirmó tras el partido en tierras catalanas que tiene en su plantilla soluciones para cubrir la ausencia de sus centrocampistas habituales. "Vamos jugar once", insistió.

El central Golobart y el lateral Edu Albacar, que jugaron todo el partido, y el lateral Adrián Jiménez, que no fue convocado, también estaban apercibidos de sanción para un derbi que podrán jugar si el entrenador lo considera oportuno.

Gonzalo Verdú ya jugó en esa demarcación ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en la Copa del Rey. Si al final el técnico decide adelantarlo al centro del campo faltará saber quién va a ser su acompañante en ese doble pivote. Diego Benito, que no viajó a Lleida, ha venido haciéndolo antes de la llegada de Josico, pero al nuevo preparador franjiverde le gusta para esa demarcación los futbolistas con carácter más defensivo y no se descarta que el centrocampista del filial Samba pueda ser el elegido.

Josico tiene toda la semana para decidir. El equipo no vuelve a los entrenamientos hasta mañana por la tarde. Hoy tiene descanso.