"Tenemos que dar un paso adelante y ganar todos los partidos de aquí a Navidad"

El portero José Juan ha sido el futbolista de la plantilla del Elche encargado esta mañana de dar la cara ante los medios de comunicación. El guardameta gallego ha valorado positivamente las ganas y la ilusión con la que ha llegado Josico, el nuevo entrenador del conjunto ilicitano.

"La primera impresión ha sido positiva. Tiene las ideas claras y estamos empezando a coger sus conceptos para poderlos aplicar en el partido del sábado frente al Mestalla. Viene con mucha ilusión y eso es un plus para el fútbolista", ha comentado el veterano jugador sobre el nuevo técnico.

José Juan tiene claro que, independientemente de la ganas de Josico, son los futbolistas los que tienen que enderezar la situación del cuadro franjiverde. "Estamos pasando un pequeño bache, pero tenemos un gran equipo y un vestuario comprometido. Vamos todos a una y tenemos que dar un paso adelante y ganar todos los partidos que quedan de aquí a Navidad"

El portero descartó que hubiese una mala relación con el anterior entrenador, Vicente Mir. "Con nosotros no acabó mal. El vestuario estaban con él y siempre hemos estado unidos. Son cosas que pasan y su destitución es una decisión de arriba".

Otra de las cosas que tiene asumida la plantilla es centrarse en partido a partido y no mirar al Mallorca ni al primer puesto de la clasificación. "Ahora tenemos que pensar en nosotros mismos. Ganar cada semana y luego si el Mallorca tiene un bache y pierde ya veremos lo que pasa. No debemos fijarnos en el Mallorca ni en ningún equipo. No nos marcamos metas a largo plazo, sólo miramos partido a partido".