Josico: "Perdono los fallos, pero no la falta de actitud"

"Vengo a devolver la grandeza de este club". Este es el objetivo que se ha marcado José Joaquín Moreno Verdú, Josico, esta mañana en su presentación como nuevo entrenador del Elche CF para lo que resta de temporada y una más en el caso de ascender a Segunda. El preparador manchego, que ha dirigido su primer entrenamiento al lado de José Luis Acciari, que va a ejercer de segundo, y de Jaime Prado, en funciones de preparador físico ha confesado que "estar en el Elche es subir un escalón" en su carrera como entrenador y tiene claro que el el "Elche es un histórico y hay que pensar que todo pasa por ascender".

A la hora de definirse ha confesado: "Soy un entrenador práctico y trato de explotar lo mejor de cada uno de mis futbolistas. Sistemas hay miles, suelo utilizar el 4-4-2, pero los jugadores te indican el camino a seguir. Me gusta crecer a través del balón, el fútbol de ataque, pero a partir de la solidez defensiva, de estar juntitos. Creo en el trabajo y en que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en cada momento".

Ha recordado que "como técnico me ha pasado de todo, hasta perder un ascenso a Primera División con Las Palmas tras algo extradeportivo, y no hay más secreto que el día a día". Al igual de como era como futbolista afirma que "soy trabajador, cercano y respetuoso. Mi preocupación es conectar con los jugadores y ser cercano. Si no llegas al futbolista es difícil que dé el plus en el campo. Quiero que la afición se sienta orgullosa de mis jugadores. Perdono los fallos, pero no la falta de actitud, desentenderse de la jugada o no ir con el resto del grupo. Quiero un Elche unido y que todos rememos en el mismo sentido" .