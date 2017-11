Josico, el elegido tras el «no» de Eloy

José Joaquín Moreno Verdú (06-01-1975, Hellín, Albacete), «Josico», tomará las riendas de la plantilla del Elche esta mañana, a las 10 horas, en un entrenamiento que dirigirá junto a José Luis Acciari, que va a ser su segundo, y a Jaime Prado, nuevo preparador físico.

Siete días ha tardado el Elche en buscar el sustituto de Vicente Mir y el elegido ha sido José Joaquín Moreno, Josico. Ayer firmó el contrato, tras un «casting», en el que el técnico manchego ha sido el ganador, después de una semana en la que incluso se llegó a especular desde dentro del club que el dúo José Luis Acciari-Óscar Sánchez iba a seguir hasta final del campaña, algo que dentro del vestuario nadie se creía. Los dos dirigieron al equipo en Mallorca y tras la derrota frente al conjunto balear (2-0) se volvió a la carga hasta que ayer por la tarde se optó por Josico.

Muchos técnicos son los que han estado en la lista de Diego García y Jorge Cordero, desde José González a David Vidal, pasando por Paco y Javi López, pero al final el pulso quedó entre Josico y Eloy Jiménez, ambos nacidos en Hellín. Los dos pasaron por el Martínez Valero ayer por la mañana para escuchar las distintas propuestas de la entidad.

Eloy Jiménez era el que más cerca estaba en la noche del domingo de firmar por el conjunto ilicitano, pero exigió la llegada de su segundo, José Luis Encinar. El Elche se cerró en banda y se empeñó en que lo fuera José Luis Acciari. Sí se aceptó la opción de Jonathan Moreno como preparador físico.

Lo de Eloy no era cuestión de dinero sino de contar con dos hombres de confianza a su lado. El manchego se reunió de nuevo ayer por la mañana con su agente, Aitor Montero, con Diego García, Jorge Cordero y Sergio Mantecón, pero no hubo «fumata» blanca.

El exjugador del Elche tenía muchas ganas de dirigir a un equipo que lleva en su corazón y donde se siente querido por su afición, pero no quiso pasar por el aro en temas relacionados con su trabajo y prefirió escuchar a su cabeza antes que a su corazón.

Por contra, Josico, que llega con un preparador físico, sí aceptó tener a su lado como segundo a José Luis Acciari, lo que va a suponer que David Bascuñana, que ya dirigió al filial ante el Almazora el domingo, continúe en el Ilicitano.

Josico estaba en paro después de que la pasada campaña clasificara al Atlético Baleares para jugar las eliminatorias de ascenso. En la primera ronda eliminó al Toledo. Cayó en la siguiente frente al Albacete en la prórroga.

Como futbolista sumó diez temporadas en Primera División, más de 400 partidos como profesional y fue subcampeón de Liga, semifinalista de Champions, y de Europa League, campeón de la Eurocopa sub 21 con España e indiscutible en casi todos los equipos en los que jugó (Albacete, Las Palmas, Villarreal y Fenerbahce).



Finiquito de Mir

En estos momentos no se sabe el papel que va a tener Óscar Sánchez, segundo de Mir dentro del club, mientras que el Elche debe llegar a un acuerdo con el finiquito del técnico valenciano, que fue destituido tras la derrota sufrida ante el Formentera (1-0). Si en 15 días no se firma el Elche comenzará a ser sancionado y Josico no podría sentarse en el banquillo. Lo adeudado es superior a los 45.000 euros.