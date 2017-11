Josico, nuevo entrenador del Elche

Siete días ha tardado el Elche en buscar el sustituto de Vicente Mir y el elegido ha sido José Joaquín Moreno, Josico. Esta tarde firmará el contrato y si no hay problemas mañana dirigirá al equipo franjiverde tras tener hoy día de descanso.

Muchos son los que han estado en la lista de Diego García y Jorge Cordero, desde José González a David Vidal, pasando por Paco y Javi López, pero al final el pulso ha quedado entre Josico y Eloy Jiménez, ambos nacidos en Hellín y que han pasado por el club está mañana para escuchar las distintas propuestas de la entidad.

José Joaquín Moreno, Josico, clasificó la pasada campaña al Atlético Baleares para jugar las eliminatorias de ascenso y descartar al Toledo. Cayó en la siguiente eliminatoria frente al Albacete en la prórroga. Llegó a mitad de temporada con el equipo en la zona media y lo metió dentro del grupo de los elegidos.

Como futbolista sumó diez temporadas en Primera División, más de 400 partidos como profesional y fue subcampeón de Liga, semifinalista de Champions, y de Europa League, campeón de la Eurocopa sub 21 con España e indiscutible en casi todos los equipos en los que jugó (Albacete, Las Palmas, Villarreal y Fenerbahce).

Eloy Jiménez era el que más cerca estaba en la noche del domingo, pero exigió la llegada de su segundo, José Luis Encinar, aunque el Elche se empeñó en que lo fuera Óscar Sánchez o José Luis Acciari. Sí se aceptó la opción de Jonathan Moreno como preparador físico. Esta tarde ha seguido con su propuesta y al final el Elche se ha decantado por Josico. La entidad ilicitana no ha cedido, a pesar de haber aumentado la oferta económica que el manchego tenía en un principio sobre la mesa para compensar la no presencia de sus colaboradores. Eloy se ha reunido hoy con su agente, Aitor Montero, con Diego García, Jorge Cordero y Sergio Mantecón, pero no ha habido "fumata blanca" y muy a su pesar el exdelantero franjiverde ha optado por dejar pasar esta oportunidad.