Charlotada del Elche en Son Moix

Charlotada en Mallorca. Así se podía definir la actuación franjiverde en Son Moix. El Elche fue un equipo ordenado durante 45 minutos, supo presionar bien al rival, pero le faltó tener mas claridad de ideas a la hora de pisar el área de Reina. Los ilicitanos se fueron al vestuario pensando que se podía hacer algo frente al líder, pero nada más empezar el segundo acto todo el andamiaje se vino abajo y el equipo de Acciari y Óscar Sánchez fue una auténtica caricatura.

Tekio, en el 46, derribó a Abdón Prats dentro del área y vio la cartulina roja. Además, Lago Junior no falló la pena máxima y puso a los suyos con ventaja en el marcador. A partir de ese momento, ya sólo existió un equipo en el campo. Otro error defensivo provocó el 2-0, obra de Álex López, y los franjiverdes ya sólo fueron un alma en pena sobre el césped del coliseo baleaar. El líder, que se va ya a 14 puntos, pudo hacer alguno gol más.

El 2-0 recibido en Mallorca pone el broche a una semana plagada de decisiones nada lógicas. Si Vicente Mir cayó por sensaciones, las que ha mostrado esta mañana en Mallorca tampoco invitan al optimismo. Ni con Mir, ni sin el técnico valenciano, tienen solución los problemas de este Elche si desde la misma zona de palco no se actúa con sensatez. Es cierto que el equipo hizo cosas bien antes del descanso, pero, con el penalti y la expulsión se vino abajo y un equipo que aspira a todo no puede permitirse ese lujo. La derrota duele y Diego García, presidente del Elche, está obligado a dar un golpe en la mesa lo antes posible si no quiere que este equipo se le caiga a la zona media de la tabla.