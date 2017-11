"La estructuración de la deuda hace que se interesen inversores"

Diego García, presidente del Elche CF, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicacion en la sala de Prensa del Martínez Valero, para reconocer que ve con buenos ojos la llegada al Elche del grupo inversor Only One Way SL que lidera el empresario madrileño José Miguel Garrido. Ha reconocido que ha mantenido conversaciones con Garrido y le han facilitado "todo lo que nos ha pedido". A su juicio, "a José Miguel le avala su trabajo y es bien recibido aquí", pero ha constatado que "el lunes tenemos una reunión con otro inversor, José Sepulcre ha anunciado que también está dispuesto presentar una oferta y existe otro grupo de empresarios también interesado".

La proliferación de grupos interesados en el Elche es, a juicio de Diego García, "fruto de la estructuración de la deuda que hemos hecho". Ha señalado, por ello, que que hablar de "descomposición" del club como lo hizo Manuel Illueca, director general del IVF, el pasado miércoles en el Ayuntamiento, es un error y "sólo habla del desconocimiento que puede tener del club" porque a su juicio "este año hemos hecho frente a dos millones de euros de deudas anteriores".

"Queremos buscar al mejor inversor y, a partir de ahí la idea es, en primer lugar, conseguir desjudializar el club lo antes posible y en segundo lugar, cuando el IVF saque a concurso la venta del crédito, sus bases sean objetivas y que garanticen que llegue a Elche el empresario más solvente", ha insistido Diego García, que ha estado acompañado en la sala por el consejero César Nohales. "Queremos para el club un inversor solvente para cubrir la posible sanción de Europa y que pueda asumir el déficit del club al final de temporada", ha concluido.