Diego García: "Nuestra primera opción es la continuidad de Acciari y Óscar Sánchez"

Diego García no quiere "precipitarse" en la elección del nuevo entrenador del Elche después de que el pasado lunes se decidiera destituir a Vicente Mir como inquilino del banquillo franjiverde "al entender que existía tal vez una falta de conexión entre el preparador y el vestuario. La imagen del equipo no era buena en los últimos partidos y todos los equipos nos pasaban por encima".

A pesar de que Jorge Cordero, director deportivo del conjunto ilicitano, está realizando un "casting" con varios entrenadores y que el lunes pondrá los nombres encima de la mesa del consejo de administración, "nuestra primera opción es la pareja formada para la continuidad de José Luis Acciari y Óscar Sánchez. Nos gustaría que siguieran hasta finales de temporada. Todo nuestro apoyo para ellos y su continuidad no dependerá del resultado sino de otros factores, como la imagen o la actitud", argumentó.

Diego García ha restado importancia al dato de que Acciari haya dado el salto al primer equipo a pesar de que el filial está situado en zona de descenso. "También Zidane lo hizo en el Real Madrid con un Castilla que no estaba en los primeros puestos", señaló.

Lo que está claro es que el dúo Acciari-Óscar Sánchez será el encargado de dirigir el domingo en Son Moix el partido Mallorca-Elche (12 horas). El hasta ahora preparador del filial no podrá sentarse en el banquillo porque está sancionado. A partir de ahí será el club el que decida.

Acciari ha confesado sobre las declaraciones de Diego García que "estoy muy contento por la profesionalidad tanto del cuerpo técnico como de los jugadores y lo bien que me han recibido" y que sólo "estoy puesto en ese partido y no quiero pensar más allá".

La plantilla cobra de la prima

La plantilla del Elche ha recibido hoy la mitad de la prima que el club le prometió, el 25% de la taquilla ante el Atlético, por acceder a los dieciseisavos final de la Copa del Rey, y el resto lo abonará la entidad a finales de año.