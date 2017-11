Illueca anuncia que el grupo inversor de José Miguel Garrido pretende comprar el Elche

El director general de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, acaba de confirmar esta mañana en el Ayuntamiento de Elche que la empresa Only One Way, cuya cabeza visible es José Miguel Garrido, está interesado en adquirir el préstamo que el banco del Consell tiene con la Fundación Elche CF y que le permitiría hacerse con el paquete accionarial del 54,73% de la entidad franjiverde.

Al mismo tiempo, Illueca ha manifestado que el expresidente del club ilicitano, José Sepulcre, le ha manifestado, de forma verbal, que también está interesado en entrar en la puja de la subasta.

El director general del brazo económico de la Generalitat Valenciana ha anunciado que el próximo 1 de diciembre está previsto que se lleve a cabo la apertura del proceso de la subasta y que, si no hay ninguna cortapisa, para finales de año podría adjudicarse el crédito y el nuevo máximo accionista podría entrar a gestionar el club.

"Si hay un acuerdo con el consejo, el proceso se podría hacer de forma inmediata y sería un buen regalo de Navidad para el Elche, la ciudad y para la Generalitat Valenciana", ha comentado Illueca.

La subasta será por valor de 15.900.000 euros, de los que 12.585.000 pertenecen al principal del crédito y el 3.315.000 a los intereses.

Además, según ha manifestado el director general del IVF, el grupo inversor interesado en adquirir el crédito también aportaría un aval bancario de 4,1 millones de euros para hacer frente a la multa de la Unión Europea.

El precio mínimo de salida será de 10 millones de euros y el plazó máximo para abonar el crédito se ampliaría a 15 años aportando cantidades en función de la que categoría en la que se encuentre el Elche.

Illueca ha destacado que el grupo de José Miguel Garrido ya ha mantenido contactos con el actual consejo de administración y que se trata de un inversor con capacidad técnica y económica para hacerse con el crédito, después de los 12 millones que cobró de la venta del Albacete a Skyline, aunque ha recalcado que cualquier persona o grupo puede presentarse a la puja.