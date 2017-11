Cordero: "Mir ha sido destituido porque hemos visto al equipo indolente y plano"

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar que la decisión de destituir a Vicente Mir "ha sido unánime dentro del consejo de administración". Diego García, presidente del club ilicitano, y el resto de consejeris se reunieron ayer tras la derrota frente al Formentera (0-1) y se llegó a la conclusión de que hacía falta un cambio. Cordero ha dejado claro que la marcha de Mir no ha sido por su clasificación en la tabla, el equipo es segundo, sino porque "las sensaciones no eran buenas en los últimos partidos" y ha confesado que dentro del equipo "no había alegría y faltaba frescura y carácter, He hablado con jugadores y les he dicho que no sabía lo qué les estaba pasando y que si esto no se arregla el próximo en irse seré yo. Así de claro".

Cordero admitió que le ha costado "cesar a una persona de su puesto de trabajo", aunque indicó que no ha tenido "más remedio" que tomar la decisión porque el Elche ha ido "de menos a más", si bien afirmó que él es el "máximo responsable" de la situación.

"Yo soy el que ha fichado a Mir y a estos jugadores y la culpa es mía. También tienen su parte el entrenador y los jugadores pero a todos los he firmado yo", reiteró Cordero, quien dijo tener claro que el siguiente en salir del club si el equipo no mejora "puedo ser yo".

"Empezamos muy bien la temporada y el equipo ha ido a menos en cuanto a carácter y velocidad. Veo al equipo indolente y plano, con falta de carácter. Mir puede ser un gran entrenador, pero no ha sacado lo mejor de la plantilla. Algo ha pasado que no ha sabido conectar, Ayer, ante el Formentera, tocamos fondo y me ha dolido mucho decirle esta mañana a Mir que no seguía", ha dicho.

El perfil de entrenador que sustituya es el que "sea capaz de sacar el máximo rendimiento al grupo" y no tiene ninguna prisa en la elección y "si en Mallorca José Luis Acciari y Óscar Sánchez tienen que dirigir el equipo no pasa nada", aunque el preparador argentino está sancionado y no podría sentarse en el banquillo. Entiende que los jugadores deben dar un paso adelante. En su opinión, el Elche sufre un problema "psicológico y de falta de alegría y frescura" al encarar los partidos y admitió que la amplia diferencia de once puntos de desventaja con el líder, el Mallorca, ha pesado en la decisión del club así como el hecho de que la pasada temporada se aguantara tanto a Alberto Toril.