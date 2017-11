Petardazo del Elche ante el Formentera

El Elche realiza su peor partido de la temporada y Golobart regala los tres puntos en el 85 al cometer un penalti absurdo que significó el gol de Juan y la expulsión del central franjiverde. El 0-1 final resulta justo porque los baleares fueron mejores que su rival de principio a fin ante un conjunto ilicitano perdido, previsible y sin ideas.

El Elche confundió desde el inicio la paciencia, que había pedido Vicente Mir al entorno para afrontar el encuentro, ante un rival como el Formentera muy bien montado atrás, con la pasividad. Así es imposible derribar ningún tipo de murallas. Los ilicitanos no encontraron la fórmula en ningún momento. Fueron un equipo previsible y sin velocidad por bandas. No se dominó en ningún momento el centro del campo y el conjunto balear fue el único que se acercó al área contraria. Hasta en tres ocasiones, en la primera parte, hicieron trabajar al meta José Juan y dieron sensación de ser un equipo que sabía a lo que jugaba y que quiso siempre el balón ante la desesperación del aficionado franjiverde.

En la segunda parte tampoco varió nada y Vicente Mir se lió en los cambios. Apostó por dos laterales como extremos, Tekio y Peris, sacó a Lolo Plá demasiado tarde y la «frivolité» final de Golobart provocó el petardazo final. Un desastre y el domingo el Elche visita al Mallorca con once puntos por debajo en la tabla. Los baleares han ganado en esta jornada en Lleida y el primer puesto cada vez se complica más. Vicente Mir terminó hablando de falta de "actitud" en sus jugadores y asumió su parte de culpa en la derrota, aunque terminó diciendo que "seguimos siendo segundos".