Benja y Adrián Jiménez entran en la convocatoria

La plantilla del Elche ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes del encuentro de mañana (12 horas), en el Martínez Valero, frente al Formentera. Al termino de la sesión, el club ha comunicado que están convocados todos los jugadores disponibles con la intención de no dar pistas al contrario.

Pero según ha sabido este diario, en la lista se encuentran Benja y Adrián Jiménez, que eran los dos futbolistas que venían arrastrando molestias a lo largo de la semana. Ambos han superado la prueba a la que han sido sometidos, incluso el delantero podría estar en el once inicial, una vez que ha superado sus molestias en la rodilla. No obstante, Vicente Mir podría apostar por Nino y Lolo Plá en ataque y reservar a Benja para cualquier emergencia con la intención de no arriesgar porque en la próxima jornada se miden al líder Mallorca.

De esta forma, la convocatoria está compuesta por los 18 futbolistas de la primera plantilla que hay disponibles, ya que Samba jugará con el filial mañana (13 horas) en Paterna. Las bajas son los lesionados Sory Kaba, Javi Flores y Corozo.

El posible once inicial estará formado por José Juan, Tekio, Primi o Gonzalo Verdú, Golobart, Edu Albacar, Manuel Sánchez, Diego Benito, Collantes, Iván Sánchez, Nino y Lolo Plá o Benja.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros: José Juan y Guille Vallejo

Defensas: Tekio, Primi, Gonzalo Verdú, Golobart, Edu Albacar, Adrián Jiménez y Peris

Centrocampistas: Manuel Sánchez, Diego Benito y Provencio

Mediapuntas: Collantes, Iván Calero e Iván Sánchez

Delanteros: Nino, Benja y Lolo Plá.