Sory Kaba sufre una microrrotura y estará unas tres semanas de baja

Nino no entrenó ayer por una gastroenteritis y Flores por una sobrecarga.

Sory Kaba fue sometido ayer a pruebas médicas y el primer diagnóstico es una microrrotura fibrilar en el bíceps femoral. El máximo artillero del Elche se va a perder, como mínimo, dos o tres semanas de competición, aunque todo va a depender de cómo vaya su evolución.

El delantero franjiverde debió pasar el lunes un primer examen, pero se retrasó hasta ayer miércoles porque el joven futbolista se marchó a Madrid para disfrutar de los dos días de descanso que concedió Vicente Mir a la plantilla. Ayer, en la vuelta del equipo a los entrenamientos, fue analizado por el cuerpo médico y, como se preveía, tenía dañada la parte posterior del muslo, que le obligó abandonar el campo del Villarreal a los 42 minutos de juego.

Hoy jueves está previsto que pase nuevas pruebas para conocer más exactamente el alcance de la lesión.

Al ser una zona complicada, la intención es no arriesgar. Sory se va a perder, con toda seguridad, el partido del próximo domingo (12 horas) frente al Formentera y el siguiente contra el Mallorca. También tendrá difícil disputar el choque ante el Valencia Mestalla, incluso el partido de Copa del día 29 de noviembre, en el Wanda Metropolitano, frente al Atlético de Madrid.

Lo más probable es que el atacante africano pueda reaparecer contra el Lleida dentro de cuatro jornadas.

La ausencia de Sory Kaba es, sin duda, una baja sensible para Vicente Mir, ya que el canterano está siendo uno de los jugadores más destacados en este primer tercio de campeonato y, a pesar de la presencia de otros delanteros como Nino, Benja o Lolo Plá, es el máximo goleador del conjunto ilicitano, con cinco dianas en Liga y dos en la Copa, una en Badalona y otra ante el Durango.



Vuelve Lolo Plá

La buena noticia para Mir es el regreso de Lolo Plá. El delantero pacense ya realizó ayer todo el entrenamiento con el grupo y, con toda seguridad, el domingo volverá a estar en la convocatoria.

El exjugador del Toledo cayó lesionado en el encuentro frente al Atlético de Madrid cuando estaba mostrando su mejor nivel y, ahora, se espera que pueda ser un futbolista que pueda marcar las diferencias en la punta del ataque, después de un comienzo de temporada en el que no ha tenido demasiadas oportunidades en la competición liguera.

El técnico franjiverde tendrá a Nino, Benja y Lolo Plá como las referencias ofensivas para afrontar los próximos importantes compromisos en los que los franjiverdes se van a enfrente a tres rivales directos en la lucha por el play off de ascenso, como son Mallorca, Valencia Mestalla y Lleida, y el choque copero en el Wanda Metropolitano.



Nino y Javi Flores

En la vuelta a los entrenamientos de ayer, después de dos días de descanso, Nino no estuvo presente debido a que había pasado una mala noche con gastroenteritis. No obstante, el futbolista almeriense no debería tener problemas para jugar el domingo frente al Formentera.

En una situación similar se encuentra Javi Flores. El mediapunta arrastra una sobrecarga y ayer tampoco se ejercitó con el grupo. En principio parece que sus problemas no son preocupantes y hoy podría reincorporarse al trabajo junto a sus compañeros.

Quien también está ya entrenando con el grupo, pero todavía le falta para poder estar a disposición de Vicente Mir es el ecuatoriano Corozo, quien ha estado cerca de dos meses lesionado.

Por su parte, Gonzalo Verdú entrenó al margen de sus compañeros y hoy está previsto que se reincorpore al grupo. El central cartagenero no está descartado para jugar el domingo frente al Formentera, aunque la intención es no forzarlo para evitar una recaída en un momento de la temporada en el que el Elche va a afrontar encuentros importantes frente a rivales directos.

Más complicado lo tiene Adrián Jiménez, que ayer siguió tratándose y recuperándose en el gimnasio con los fisioterapeutas del equipo. Lo más probable es que lateral izquierdo descanse el domingo toda vez que el técnico franjiverde tiene disponibles para esa posición a Edu Albacar y a Peris. El catalán tiene todas las papeletas para continuar en el once titular.