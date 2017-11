El Elche mide su reacción ante el Villarreal B con la segunda plaza en juego

Después de dos victorias consecutivas -Cornellà y Ebro- y la buena imagen en la Copa frente al Atlético de Madrid, el Elche afronta este mediodía (12 horas) una de las reválidas más importantes de lo que se lleva de temporada. Los franjiverdes visitan al Villarreal B, con la segunda plaza en juego.

Ambos conjuntos están separados por sólo un punto y son dos claros favoritos a conseguir una de las cuatro plazas de play off de ascenso.

Vicente Mir alineará a un once inicial de «jugones», toda vez que el encuentro se disputará en un terreno de juego amplio y de césped natural, a diferencia de lo que se ha encontrado hasta ahora. Como dice Nino, ya no hay excusas para no jugar bien y para demostrar el potencial del conjunto ilicitano.

Como se esperaba, Vicente Mir no va a poder contar con Gonzalo Verdú, ni con Adrián Jiménez, quienes todavía no se ha recuperado de sus respectivas lesiones y se quiere que estén en plenitud de facultades, sobre todo para el partido de dentro de 15 días en Mallorca. Además, tampoco se ha querido forzar a Lolo Plá. La novedad en la convocatoria es la presencia de Peris.

El once inicial puede presentar hasta cuatro novedades con respecto al jugó el miércoles frente al Ebro. Mir baraja cambiar los laterales y dar entrada a Tekio en la derecha para cerrar mejor ese carril; y a Edu Albacar en la izquierda ocupando el puesto de Adrián Jiménez. Manuel Sánchez volverá a la posición de pivote defensivo, mientras que Iván Sánchez podría jugar de inicio en el extremo diestro en lugar de Collantes.