«Ahora ya no hay excusas con los campos y se verá quién es el mejor»

En las 12 primeras jornadas ha marcado cinco goles y se está convirtiendo en una pieza clave para Vicente Mir. A pesar de sus 37 años mantiene la ilusión de un niño por celebrar un ascenso, aunque la experiencia y la veteranía le ayudan a ser prudente y práctico.

Mir está intentando dosificar a Nino porque sabe que en el momento decisivo de la temporada puede ser un futbolista que marque las diferencias. Por ello, en muchos campos pequeños y de césped artificial ha decidido dejarlo en el banquillo y sólo utilizarlo en caso de necesidad. En el Martínez Valero sí que está siendo fijo en el equipo titular. Ahora, al Elche le llega una serie de encuentros frente a rivales directos en la lucha por el play off -el primero esta mañana en Villarreal- y, además lo hará en campos buenos, de césped natural y amplios para desarrollar buen fútbol.

Después de varios partidos seguidos jugando en auténticas ratoneras de campos pequeños y de césped artificial, ha llegado un momento importante de la temporada y en buenos campos. ¿Cómo afronta el Elche estos próximos compromisos?

Ahora ya no hay excusas. Es muy difícil ir campos como los de Cornellà, Llagostera o Saguntino en los que es muy complicado jugar y, prácticamente, no hay fútbol porque se juega al pelotazo. Ahora vamos a jugar en buenos terrenos de juego, nosotros tenemos futbolistas para practicar buen juego y para salir a ganar desde el principio, sabiendo que el rival tiene buenos jugadores. Son partidos que se van a jugar de tú a tú y vamos a ver quién es el más fuerte y el mejor.

Y la primera prueba de fuego frente a un filial como es el Villarreal B...

A mí no me disgusta enfrentarme a filiales. Tengo buenas sensaciones cuando me he enfrentado a ellos y es un buen partido para jugar.

Con las dos últimas victorias en Cornellà y contra el Ebro en el Martínez Valero parece que se ha cortado la mala racha y el equipo comienza a ser otra vez fiable. ¿Es así o no hay que fiarse todavía?

No hay que fiarse. El equipo nunca ha tocado fondo en ese sentido. Es cierto que ha habido resultados negativos, pero el equipo tiene su identidad, trabajo y siempre quiere jugar y ganar. A partir de ahí, a lo largo temporada, siempre puede haber baches. Ojalá que el que hemos pasado haya sido el único que tengamos durante toda la campaña.

Parecía que el Mallorca iba a ser un rival inaccesible y en apenas dos partidos le han recortado cuatro puntos. ¿Puede dar muchas vueltas todavía la clasificación?

Para que veas. Todos los equipos vamos a sufrir y pelear durante la temporada y vamos a tener baches. Por eso hay que tener mucha tranquilidad y paciencia porque la competición es muy larga para todos los equipos.

Si alguien conoce el entorno del Elche es usted. A principio de temporada parecía que el equipo se iba a pasear y lograr el ascenso. Luego llegó la mala racha y ahora se han recuperado ¿Es por eso por lo que apela a la tranquilidad y la paciencia?

Sí. Y más en una categoría como es la Segunda División B que es muy complicada porque hay rivales, sobre todo en nuestro estadio, que vienen a no jugar y a encerrarse atrás. Por eso hay que tener mucha paciencia y tranquilidad. Si somos capaces de hacerlo, este Elche tiene muchos puntos fuertes para sacar los partidos adelante y sumar puntos.

¿Un buen ejemplo es el encuentro del pasado miércoles contra el Ebro?

Sacamos el partido adelante con mucho trabajo, con mucha humildad, con mucho sufrimiento y con mucha paciencia. En casa, los rivales vienen a encerrarse, a perder tiempo y hacer los partidos largos. Y si no llega el gol pronto, las cosas se complican. Hay que ir poco a poco, haciendo lo mejor posible y dando el máximo para ganar, ganar y volver a ganar. No hay otra.

¿La diferencia entre el Elche de principio de temporada y el actual es que antes marcaban pronto, obligaban a los rivales a abrirse y era más fácil?

Sí. Manteníamos la portería a cero y cuando llegamos a la meta contraria, habitualmente, marcábamos pronto. Los partidos se abrían en los primeros minutos, se ponían a nuestro favor y era más fácil. Pero el equipo tiene que saber sufrir, trabajar y, sobre todo, saber ganar en cualquier momento, aunque sea en el minuto 90. En esta categoría lo importante es ganar.