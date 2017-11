El club da "un toque de atención" a Golobart por sus declaraciones sobre Cataluña

El entrenador del Elche, Vicente Mir, ha desvelado esta mañana que el club ha dado "un toque de ateción" a Golobart por sus declaraciones sobre el conflicto de Cataluña. El central franjiverde escribió un twitter en el que señalaba: "En 1940 Franco fusila a Companys. En 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont. Poco ha cambiado #Presos políticos".

El entrenador del conjunto ilicitano, cuando se le ha preguntado por el tema ha comentado que "Golobart es especial. Es una opinión y espero que no afecte, aunque tiene que saberse controlar. No creo que sirva de nada y no voy a entrar en el tema porque ya se le ha dado un toque de atención".

Cuando se le ha preguntado a Mir si el "toque de atencion se le había dado él o el club" ha respondido: "el club". "Espero que no se vuelva a repetir. Yo con una mirada le sobra".