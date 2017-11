El partido de la confirmación

Mir estudia dar entrada a Samba y Diego Benito en el doble pivote para dejar descansar a Provencio y Manuel.

El Elche recibe esta mañana al Ebro (12:00 horas) en el estadio Martínez Valero en un duelo en el que los franjiverdes desean volver a ser fuertes delante de su afición y, de esta manera, confirmar que el buen juego realizado frente al Atlético en la Copa del Rey y el triunfo en Cornellà no fue pura casualidad, sino el reflejo de que se está trabajando en la dirección adecuada.

En las tres últimas jornadas en el Martínez Valero, el Elche sumó un empate, una derrota y una victoria, con gol en el tiempo de prolongación y de penalti frente al Ontinyent, por lo que se pretende recuperar ante el Ebro las sensaciones del inicio de competición, cuando conseguía victorias contundentes ante sus contrincantes.

El equipo está con ganas, ha recuperado la confianza en sus posibilidades y saltará al campo dispuesto a alejar los fantasmas lo más lejos posible. Sumar los tres puntos es el objetivo y la afición merece un premio.

Cuatro bajas

Vicente Mir, ya recuperado de su cólico nefrítico, dispone de 17 jugadores y con el centrocampista del filial Samba. No podrá contar ante el conjunto aragonés, rival que por vez primera se enfrenta el Elche en competición oficial, con los lesionados, Gonzalo Verdú y Peris, con problemas físicos tras el partido de Cornellá, ni con Lolo Plá, que aún no se ha recuperado del golpe sufrido ante el Atlético, y ni mucho menos con el colombiano Corozo, que, aunque ya ha empezado a trabajar en el Anexo junto al readaptador, todavía no está en condiciones de ser útil al equipo.

Señalar que Peris es baja para diez días por una contractura muscular, mientras que lo de Gonzalo Verdú, que pidió el cambio en Cornellà en el minuto 17, se ha quedado en un fuerte golpe. Incluso podría llegar para jugar el próximo domingo en Villarreal.

El preparador valenciano tiene previsto introducir caras nuevas en su once, después de utilizar a la mayoría en los duelos ante Atlético y Cornellà, y, sin olvidar que el domingo espera otro partido exigente ante el filial del Villarreal en su Ciudad Deportiva.

En el doble pivote la gran novedad puede estar en la presencia de Samba. El camerunés tiene muchas opciones de salir desde el primer minuto para formar pareja con Diego Benito, que estuvo a un gran nivel en la Copa. Esto supondría que tanto Manuel Sánchez como Provencio se quedarán en el banquillo.

En la banda derecha parece seguro el regreso de Collantes, que ayer entrenó bien y se ha perdido los dos últimos partidos, mientras que en la izquierda podría volver Javi Flores, para dar descanso a Iván Sánchez, aunque el concurso del jienense, autor del gol del triunfo en Cornellà, no está descartado.

Arriba, Nino y Sory Kaba parecen estar llamados a ser titulares, mientras que en defensa, Golobart, Albacar y Primi se disputarán dos puestos como centrales, mientras que Tekio y Adrián Jiménez actuaran en los laterales.