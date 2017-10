Mir: "No se puede pasar de ser muy bueno a un desastre tan rápido"

Vicente Mir, técnico del Elche, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación muy recuperado del cólico nefrítico que le obligó a pasar por el quirófano y que le impidió viajar a Cornellà, y ha dejado claro que se sentará el miércoles en el banquillo en el duelo ante el Ebro. El equipo llega al duelo tras jugar en poco espacio de tiempo ante Atlético y Cornellà. "El cansancio me preocupa, pero no en exceso", reconoce el preparador franjiverde antes de asumir que el conjunto aragonés "también jugó el domingo y tiene un viaje largo".

Lo que sí tiene claro es que el triunfo del domingo en el Nou Municipal le ha ido muy bien al equipo para recuperar sensaciones. "Las victorias dan tranquilidad y confianza. Después de dos derrotas, los tres puntos de Cornellà nos vienen muy bien", explica antes de repetir de nuevo su mensaje más habitual:"Somos un equipo grande dentro de la categoría y estaremos arriba, pero los grandes también pierden. Ahí está el ejemplo del Real Madrid contra el Girona. No se puede pasar de ser muy bueno a un desastre tan rápido, hay que tener paciencia".

El duelo de mañana, a partir de las 12 horas, no va a ser sencillo. Mir no esconde que "tenemos mejores futbolistas que ellos, pero luego hay que demostrarlo en el campo". Avisa que el "Ebro es un equipo muy serio, que juega muy organizado y se repliega bien. Tiene jugadores de calidad y habilidosos, como Mainz, que me dio un rendimiento grandísimo en el Hércules. Pueden hacernos daño y no podemos confiarnos".

Volver a ganar en el Martínez Valero es el objetivo: "Queremos salir con muchísima tensión para generar cuatro oportunidades en los 15 primeros minutos. Pero los rivales también juegan e igual tenemos que ganar los partidos en el minuto 60".