Mir recibe el alta y confía en sentarse en el banquillo en Cornellà

Vicente Mir, entrenador del Elche CF, que no ha podido dirigir el entrenamiento de su equipo este viernes, tras pasar la noche ingresado en el Hospital del Vinalopò como consecuencia de un cólico nefrítico, ya ha abandonado el centro hospitalario y se encuentra en su domicilio a la espera de comprobar cómo evoluciona la dolencia. En principio tenía previsto viajar con el equipo el sábado a las 12 horas, pero en estos momentos no está nada claro porque los dolores no remiten. Siempre queda la opción de desplazarse en un coche particular el mismo domingo ya que el partido se juega el Campo Municipal de Cornellà a partir de las 18 horas. En principio, el técnico valenciano tiene la intención de viajar mañana y dirigir al equipo en tierras catalanas y así lo corroboraba su segundo, Óscar Sánchez. «No hemos contemplado otra posibilidad que no sea que esté él, pero si no pudiera ser, llevo año y medio con él y tanto yo como el preparador físico seríamos su extensión en el campo», explicó el segundo entrenador franjiverde.