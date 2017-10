Mir pasa la noche en el hospital aquejado de un cólico nefrítico

Vicente Mir, técnico del Elche, va a pasar la noche en el Hospital del Vinalopó donde ha sido ingresado esta tarde aquejado de un cólico nefrítico. A media tarde sufrió dolores en el costado y se vio obligado a acudir al centro hospitalario. Ya le pasó un proceso semejante cuando dirigió en el Hércules, aunque en ella ocasión no se le diagnosticó un cólicio nefrítico.

Todo apunta a que el viernes no acudirá al entrenamiento del equipo previsto para las diez de la mañana en el Anexo al Martínez Valero, aunque se piensa que podrá sentarse en el banquillo en el partido ante el Cornellà que se juega el domingo a partir de las 18 horas. El autobús de la expedición franjiverde tiene previsto viajar el sábado, tras el entrenamiento matinal, a las 12 horas hacia la localidad barcelonesa. En principio, el preparador valenciano tiene previsto viajar con el resto de la expedición o, incluso, en un coche particular en el caso de que no se encuentre totalmente recuperado, pero no se quiere perder el encuentro en el Campo Municipal.

Óscar Sánchez, segundo Vicente Mir, ofrecerá el viernes por la mañana. a las doce, la rueda de Prensa previa al partido en tierras catalanas que en principio iba a ofrecer el propio preparador valenciano como es habitual en el Elche dos días antes de disputarse un encuentro.